JAKARTA - PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk (AMAG) berencana membeli kembali (buyback) saham perusahaan sebanyak 237,19 juta saham dengan harga pembelian paling tinggi Rp 360 per saham.

Dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Kamis (12/5/2022), Presiden Direktur AMAG Pankaj Oberoi mengatakan, perusahaan ini telah menyiapkan dana untuk buyback saham paling banyak senilai Rp 84,5 miliar. Adapun perkiraan jadwal pelaksanaan buyback saham AMAG pada 11 Mei - 11 Agustus 2022.

"Sesuai dengan Peraturan OJK2t2O13, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% dari modal disetor Perseroan harus tetap dimiliki masyarakat," ujar Pankaj.

Pankaj menjelaskan pembelian kembali saham ini tidak akan menimbulkan penurunan pendapatan yang signifikan.

Sesuai dengan laporan keuangan AMAG per 31 Desember 2021, laba per saham AMAG sebesar Rp 26,78 dan diperkirakan akan naik 2,4% alau Rp 0,64 per saham setelah rencana pembelian saham dilaksanakan berdasarkan proyeksi laba rugi rencana bisnis pada 2022.

Lebih lanjut, Manajemen AMAG menilai penurunan kas yang akan digunakan sebagai sumber pendanaan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham juga tidak berpengaruh terhadap usaha dan operasional AMAG. “Terutama dalam pelaksanaan kewajiban perusahaan kepada tertanggung mengingat AMAG telah memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan usaha dan operasionalnya,” tambahnya. BACA JUGA:IHSG Diserang Aksi Jual, Bagaimana Perdagangan Saham Hari Ini? Pankaj juga menambahkan, buyback saham akan berdampak pada harga saham AMAG di masa yang akan datang menjadi lebih stabil dan memberikan efek positif untuk pemegang saham. Pada perdagangan Rabu (11/5/2022), harga saham AMAG menguat 2,11% ke Rp 388 per saham.