JAKARTA - Harga minyak dunia pada akhir perdagangan Kamis (12/5/2022) melonjak lebih dari 5%.

Tercatat untuk minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli terangkat USD5,05 atau 4,9%, menjadi menetap di USD107,51 per barel.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman bertambah USD5,95 dolar AS atau 6,0%, menjadi ditutup di USD105,71 per barel.

Kemudian, harga minyak dan gas telah meningkat sejak Moskow menginvasi Ukraina pada Februari dan Amerika Serikat serta sekutunya kemudian menjatuhkan sanksi berat terhadap Rusia. Perdagangan minyak mentah telah dibatasi, dan

Rusia telah mengancam akan menangguhkan pasokan gas ke Eropa, meskipun langkah itu telah dihentikan.

Adapun aliran gas Rusia ke Eropa melalui Ukraina turun seperempat setelah Kyiv menghentikan penggunaan rute transit utama, menyalahkan campur tangan pasukan pendudukan Rusia. Ini adalah pertama kalinya ekspor melalui Ukraina terganggu sejak invasi.

Di mana langkah itu menimbulkan kekhawatiran bahwa gangguan serupa dapat terjadi bahkan ketika harga sudah melonjak. Rusia pada Rabu (11/5/2022) memberikan sanksi kepada 31 perusahaan yang berbasis di negara-negara yang memberlakukan sanksi terhadap Moskow setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari.

Diketahui bahwa Uni Eropa telah mengancam embargo penuh minyak Rusia, meskipun negosiasi terus berlanjut. Karena peran Rusia sebagai pengekspor minyak mentah dan bahan bakar terbesar, gangguan - yang diperkirakan akan memburuk - telah menyebabkan pasar mengetat di seluruh dunia, terutama untuk produk olahan seperti minyak diesel.

"Harga akan terus bergerak naik terutama jika Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk menghentikan pembelian minyak Rusia tahun ini," ujar presiden Lipow Oil Associates Andrew Lipow di Houston.

Serta Uni Eropa masih tawar-menawar embargo minyak Rusia, yang menurut para analis akan semakin memperketat pasar dan mengalihkan arus perdagangan. Pemungutan suara membutuhkan dukungan dengan suara bulat, tetapi telah ditunda karena Hongaria telah berusaha keras menentangnya. Pada angka terbaru persediaan AS menggarisbawahi dinamika yang mendorong harga lebih tinggi. Meskipun stok minyak mentah AS meningkat lebih dari 8 juta barel - sebagian besar karena pelepasan cadangan strategis - stok bensin turun 3,6 juta barel dan stok produk sulingan juga turun. Â BACA JUGA:Harga Minyak Dunia Naik Lagi, Negara G7 Kompak Blokir Pasokan dari Rusia Namun, untuk kapasitas penyulingan telah berkurang di Amerika Serikat dan negara tersebut telah menggenjot ekspor untuk memenuhi permintaan dari pembeli di luar negeri. Sejauh ini pada 2022, Amerika Serikat mengekspor, secara bersih, sekitar 4 juta barel bahan bakar setiap hari. "Angka tingkat pemanfaatan 90 persen tidak seperti dulu karena kapasitas keseluruhan turun," jelas analis pasar energi Tony Headrick di CHS Hedging. "Kami melihat penyulingan tidak mampu memenuhi permintaan bensin," tambahnya. Sebagai informasi, harga minyak mentah telah melonjak pada 2022 karena invasi Rusia ke Ukraina menambah kekhawatiran pasokan, dengan Brent mencapai USD139 dolar AS, tertinggi sejak 2008, pada Maret. Kekhawatiran tentang pertumbuhan yang disebabkan oleh pembatasan Covid-19 di China dan kenaikan suku bunga AS telah mendorong kemerosotan minggu ini.