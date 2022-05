JAKARTA - Harga minyak goreng di pasaran masih terpantau tinggi. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah dan turunannya sejak 22 April lalu demi menurunkan harga minyak goreng di dalam negeri.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional hari ini, Kamis (12/5/2022), harga rata-rata minyak goreng curah dibanderol Rp18.700 per kilogram (kg). Sedangkan untuk harga minyak goreng kemasan bermerek 1 harga rata-ratanya Rp26.000 per kg, dan bermerek 2 Rp25.350 per kg.

Tingginya harga minyak goreng kemasan ini juga tak terkecuali di loka pasar atau marketplace. Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di marketplace harga minyak goreng kemasan ukuran 2 liter merek Bimoli dikisaran Rp48.500. Adapun Rose Brand harganya terpaut lebih tinggi yakni Rp53.500.

Kemudian merek lainnya seperti Resto dijajal Rp47.000, Fortune Rp46.000, Sania Rp54.500, Tropical Rp48.500, Sunco Rp50.900, Filma Rp50.000, dan Sovia Rp45.000.

Sebelumnya, Pengusaha sekaligus Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengungkapkan, alasan dibalik mahalnya harga minyak goreng di pasaran itu karena harga CPO dipasar global masih mahal. Itu sebabnya hingga saat ini harga minyak goreng belum sesuai dengan harapan masyarakat.

"Kalau minyak goreng kemasan itu berjalan sesuai dengan mekanisme pasar, artinya bila harga CPO di pasar global atau ex PTPN (KPB) masih mahal, maka harga minyak goreng kemasan masih akan mahal juga," ujar Sahat saat dihubungi MNC Portal Indonesia.