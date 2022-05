JAKARTA – Berinvestasi saham tidak sama dengan bermain judi. Mindset tersebut harus ditanamkan dalam benak para investor saham terutama bagi para pemula. Menjadi investor sangat memerlukan ilmu dan strategi agar tidak terjebak membeli saham yang kurang bagus. Tak hanya ekonomi, pengetahuan kondisi politik hingga global wajib dikuasai. News RCTI+ mengulas setiap hari seputar investasi saham dengan menarik dan presisi.

Salah satu cara berinvestasi yang dinilai paling mendatangkan cuan adalah saham. Sudah banyak contoh yang membuktikan bahwa investasi saham merupakan salah satu cara yang efektif untuk bisa meningkatkan strata ekonomi. Tidak sedikit dari para tokoh dunia hingga Tanah Air yang mampu mendulang sukses dalam berinvestasi saham.

 BACA JUGA:BEI Cabut Suspensi Saham KJEN di Perdagangan Sesi I Pagi Ini

Sebut saja Warren Buffet. Investor asal Amerika Serikat (AS) ini bahkan pernah menyandang sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Pemilik Berkshire Hathaway ini menjadi sosok rujukan para investor saham dunia. Banyak pengetahuan dan ilmu-ilmunya dalama dunia saham dikutip dan diambil oleh para pemain saham di seluruh jagad. Karena memang, Warren Buffet merupakan salah satu investor paling sukses sepanjang masa.

Banyak yang menyebut Warren Buffet sebagai Oracle of Omaha atau peramal dari Omaha. Julukan tersebut disematkan kepadanya karena loyalitasnya pada metode investasi berjenis value investing. Dimana, Warren Buffet menggunakan metode dengan cara menganalisis rasio pada fundamental perusahaan. Salah satu torehan keberhasilannya adalah pembelian saham coca cola yang dilakukan Warren Buffet pada 1989. Saat dibeli Warren Buffet, harga per lembar saham coca cola hanya berkisar USD40 atau Rp500 ribuan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, saham coca cola terus melejit hingga mencapai USD5 juta atau setara dengan Rp66,5 mliar per lembar saham. Sangat fantastis.

Investor sukses global lainnya adalah Carl Icahn. Dia merupakan salah satu investor yang cukup terkenal dan dihormati di Amerika Serikat. Sejumlah industri miliknya telah diinvestasikan kedalam beberapa industri seperti game, rel, kemasan makanan, logam, real estate serta rumah mode. Carl Icahn memulai karier investasi di Wall Street sebagai pialang saham di tahun 1961, dan membentuk Icahn & Co. Kini dia memegang banyak saham mayoritas di banyak perusahaan terkemuka dunia. Nama-nama lain investor sukses yakni George Soros, Alisher Burkhanovich Usmanov, Mikhail Prokhorov, Harold Simmons, David Tepper dan masih banyak lagi.

Di Tanah Air, contoh investor saham yang berhasil adalah Loh Kheng Hong. Dia sangat mengagumi Warren Buffet dan hampir semua strateginya belajar darinya. Loh Kheng Hong yang sebelumnya berasal dari keluarga pas-pasan kini telah tumbuh menjadi investor dengan jumlah saham yang fantastis. Ada seorang pengusaha yang meramalkan kekayaan Loh Kheng Hong mencapai triliunan rupiah. Hampir semuanya didapat dari berinvestasi saham. Tak mengherankan bila setiap gerakannya selalu diintip oleh para investor saham.

News RCTI+ banyak mengulas berbagai berita-berita terkait kisah-kisah sukses para pengusaha yang berinvestasi di dunia saham. Cerita-cerita diatas bisa menjadi pendorong dan inspirasi bagi masyarakat untuk mengikuti jejak mereka. Karena sejauh ini, investasi saham belum terlalu popular di kalangan masyarakat. Dibanding jumlah penduduk Indonesia yang kini sudah mencapai 270 jutaan, warga yang berminat untuk berinvestasi saham masih sangat rendah. Padahal investasi saham sangat punya potensi untuk menambah pendapatan bahkan jika serius bisa menjadi penopang hidup. Kabar baiknya pada masa pandemi Covid-19 kemarin, jumlah investor saham terus meningkat terutama kalangan milenial. Misalnya pada tahun 2021, dari 3,5 juta investor baru, 80 persennya didonimasi oleh kalangan milenial.

Hanya saja memang untuk menjadi investor saham yang berhasil tidak bisa sembarangan. Banyak ilmu dan pengetahuan yang harus dikuasai agar mendapatkan cuan yang menarik. Tanpa ilmu yang cukup atau hanya ikut-ikutan dipastikan investor bakal bangkrut. Bukan cuan yang didapat, tapi modalnya malah bisa habis. Apalagi menurut data, banyak milenial mulai mencoba peruntungan masuk ke dunia saham. Dikhawatirkan para milenial tersebut tidak punya bekal cukup untuk bermain saham. Lengkapi pengetahuan Anda dengan terus mengikuti News RCTI+.

News RCTI+ terus memberikan pencerahan bagaimana menjadi investor saham yang baik. Bahkan setiap pagi, juga menyajikan beragam rekomendasi saham yang layak dikoleksi maupun dijual yang dikeluarkan oleh sejumlah perusahaan sekuritas ternama. Berbagai tips-tips juga sering disajikan untuk menjadi panduan bagi investor agar tidak salah perhitungan dalam membeli saham gacoannya. Didukung oleh 93 publisher, News RCTI+ yang merupakan news aggregator di bawah naungan MNC Group bisa menjadi rujukan bagi para investor baik yang pemula maupun yang sudah lama bergelut di dunia saham. "News RCTI+ terus berkomitmen untuk memberitakan berbagai fenomena menarik, berdampak luas dan menjadi perhatian publik,’’ kata Co-Managing Director RCTI+, Valencia Tanoesoedibjo. Dia berharap News RCTI+ bisa menambah pengetahuan, hiburan sekaligus sumber inspirasi bagi masyarakat atas informasi penting yang disampaikan setiap hari. Sebanyak 93 publisher menyuplai ribuan berita setiap hari ke News RCTI+ dalam berbagai isu di segala bidang. Ribuan berita tersebut ditampung dalam 14 kategori atau kanal. Yaitu, Berita Utama, Terkini, Populer, Otomotif, Travel, Ekonomi, Gaya Hidup, Muslim, Seleb, Teknologi, Olahraga, Global, Nasional, dan Infografis. News RCTI+ juga sudah menyediakan Topik Menarik untuk memudahkan pembaca mencari kumpulan berita menarik yang disukainya. Publisher-publisher yang telah berkolaborasi dengan RCTI+ diantaranya: Okezone.com, Sindonews.com, Inews.id, Republika.com, Jawapos.com, Bisnis.com, Brilio.net, Tabloidbintang.com, Katadata.co.id, Rmol.id, rm.id, Infobanknews.com, dan Inilah.com. Selain itu ada Indozone.id, Ayojakarta.com, Pojoksatu.id, Alinea.id, Gwigwi.com, dw.com, todaykpop.com, Indosport, Skor.id, dan masih banyak lagi.  BACA JUGA:Kompetisi Pesepak Bola Muda Dunia, Toulon Cup 2022 Digelar Besok, LIVE di iNews dan RCTI Tak hanya publisher yang home base-nya di Jakarta, News RCTI+ juga menggandeng banyak publisher berpengaruh yang markasnya di daerah. Sebut saja Radarjogja.com, Bantenhits.com, Ayosemarang.com, Ayobogor.com, Suarantb.com, Lombokpost.com, Suarasurabaya.net, Sumselupdate.com, Bukamatanews.id, Mandalapos.co.id dan masih banyak yang lain. News menjadi satu bagian penting dari lima pilar yang ada di RCTI+. Selain news, empat pilar lainnya adalah video, audio, home of talent (HOT), dan games. Sehingga jika sudah cukup dengan informasi berita di News RCTI+, para pembaca juga bisa langsung melanjutkan petualangannya dengan menonton original series dan original movies, mendengarkan radio, bermain games hingga menonton bakat-bakat para seniman di home of talent (HOT). Banyak hiburan dan juga pengetahuan penting dan mengasyikkan tersaji sangat lengkap di RCTI+.