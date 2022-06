JAKARTA - Bursa saham AS, Wall Street selama sepekan perdagangan dihadapkan sebuah reli yang mengangkat indeks pasar saham AS dari ambang bearish. Hal itu terjadi ketika data harga konsumen memberi wawasan tentang berapa banyak lagi yang perlu dilakukan Federal Reserve dalam pertempurannya melawan inflasi terburuk dalam beberapa dekade.

Meskipun sepekan kemarin cukup sulit, S&P 500 masih naik lebih dari 5% dari posisi terendah bulan lalu, yang membuat indeks acuan memperpanjang penurunannya menjadi hampir 20% dari tertinggi sepanjang masa. Indeks baru-baru ini turun sekitar 14% dari rekor 3 Januari setelah turun 1% dalam seminggu terakhir.

Lebih banyak kenaikan dapat bergantung pada apakah investor percaya pembuat kebijakan membuat kemajuan melawan lonjakan harga. Tanda-tanda bahwa inflasi tetap kuat dapat memperkuat kasus pengetatan moneter yang lebih agresif, berpotensi menakuti pasar yang sudah terpukul oleh kekhawatiran bahwa The Fed yang hawkish dapat memberikan pukulan serius terhadap pertumbuhan AS.

Menurut Ahli Strategi Investasi Senior Edward Jones, Mona Mahajan, pasar ini kemungkinan akan tetap terikat pada kisaran sampai kita mendapatkan pergerakan inflasi yang berarti lebih rendah.

Adapun investor saat ini lebih menyukai saham berkapitalisasi besar daripada berkapitalisasi kecil, mengingat kemampuan untuk perusahaan yang lebih besar menyerap biaya input dan upah yang lebih tinggi.

Indeks harga konsumen (CPI) untuk 12 bulan hingga April naik 8,3%, turun dari tingkat tahunan 8,5% yang dilaporkan pada bulan sebelumnya, yang merupakan kenaikan tahun-ke-tahun terbesar dalam 40 tahun. Laporan inflasi hari Jumat untuk bulan Mei adalah salah satu bagian penting dari data terakhir sebelum pertemuan The Fed pada 14-15 Juni, di mana bank sentral secara luas diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin lagi.

Manajer portofolio di Kingsview Investment Management, Paul Note mengatakan, jika inflasi terus menjadi masalah, The Fed mungkin tidak memiliki pilihan untuk meluncur akhir tahun ini.

"Semakin tinggi suku bunga, semakin banyak perjuangan untuk pasar," katanya, dilansir dari Reuters, Minggu (5/6/2022).

Nolte menambahkan bahwa posisi di ekuitas secara luas dalam portofolio yang dia kelola sudah ringan, terutama di saham berkembang, dan meningkatkan tingkat kas, menunjuk pada faktor-faktor seperti penilaian saham yang masih tinggi.

Laporan CPI muncul karena investor mengukur bagaimana pengetatan moneter 75 basis poin yang telah disampaikan oleh The Fed tahun ini mempengaruhi pertumbuhan. Data ketenagakerjaan yang dirilis Jumat menunjukkan bahwa pengusaha AS mempekerjakan lebih banyak pekerja dari yang diharapkan pada Mei dan mempertahankan laju kenaikan upah yang kuat, tanda-tanda kekuatan yang dapat menjaga The Fed pada jalur pengetatan kebijakan moneter yang agresif.

Sementara itu, pandangan suram dari beberapa pemimpin bisnis papan atas, termasuk JPMorgan Chase, Jamie Dimon dan Tesla milik Elon Musk, telah membebani harapan bahwa bank sentral dapat mendinginkan inflasi tanpa merugikan ekonomi.

Menurut laporan Reuters, Musk mengatakan dalam email kepada para eksekutif bahwa dia memiliki "perasaan yang sangat buruk" tentang ekonomi dan perlu memangkas sekitar 10% pekerjaan di pembuat mobil listrik.

Pandangan investor tentang inflasi sangat penting untuk bagaimana mereka menilai ekuitas, karena harga yang lebih tinggi biasanya mendorong The Fed untuk menaikkan suku bunga, dengan imbal hasil obligasi yang lebih tinggi pada gilirannya mengurangi nilai keuntungan perusahaan di masa depan. Kenaikan harga juga meningkatkan biaya untuk bisnis dan konsumen.

S&P 500 diperdagangkan sekitar 18,7 kali lipat dari pendapatan 12 bulan, penilaian yang kaya dibandingkan dengan periode inflasi lainnya yang menunjukkan investor percaya tingkat kenaikan harga saat ini mungkin tidak bertahan lama, menurut Jeff Buchbinder, ahli strategi ekuitas di LPL Financial.

LPL percaya inflasi pada akhirnya akan turun tahun ini dan perusahaan memiliki momentum pendapatan yang solid. Target akhir tahun perusahaan pada S&P 500 adalah antara 4.800-4.900, yang pada ujung bawah berdiri sekitar 16% di atas level indeks pada Jumat sore.

Namun yang lain kurang optimis. Ahli strategi Morgan Stanley awal pekan ini menyebut rebound terbaru hanya "reli pasar bearish," dan, mengutip tren negatif untuk pendapatan dan indikator ekonomi, memproyeksikan S&P 500 akan turun menjadi sekitar 3.400 pada pertengahan Agustus.