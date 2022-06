JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan informasi mengenai berbagai hal penting mengenai investasi pasar modal termasuk istilah-istilah dalam Initial Public Offering (IPO).

IPO sendiri merupakan kondisi ketika emiten menjual sebagian sahamnya pada publik atau masyarakat umum. IPO bertujuan untuk mendapatkan dana tambahan untuk melancarkan operasional perusahaan atau mempercepat kegiatan ekspansi. Berikut ini adalah 3 poin penting istilah dalam IPO yang harus Anda ketahui.

1. Go Public

Go Public adalah istilah untuk perusahaan publik yang menawarkan dan menjual sebagian sahamnya kepada publik serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Go Public sendiri memiliki manfaat di antaranya untuk memperoleh sumber pendanaan baru, memberikan keuntungan kompetitif untuk pengembangan usaha, serta melakukan akuisisi perusahaan lain dengan pembiayaan melalui penerbitan saham baru.

2. Prospektus

Prospektus merupakan dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh emiten. Dokumen ini biasanya disiapkan setelah berdiskusi dengan Penjamin Pelaksana Emisi. Prospektus terdiri dari informasi serta fakta-fakta penting mengenai emiten dan efek yang ditawarkan dalam bentuk penawaran umum. Selain itu, proses pencatatan kepada Bursa, persyaratan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dan pemasaran yang dapat mempengaruhi keputusan investor juga seringkali membutuhkan adanya prospektus.

3. Bookbuilding

Bookbuilding atau masa penawaran awal bertujuan untuk mengetahui minat calon investor terhadap efek yang ditawarkan. Pada masa bookbuilding, harga masih berupa rentang. Investor menyampaikan minat pemesanan sesuai keinginan dalam rentang harga yang telah ditentukan. Semakin tinggi minta investor, harga saham perdananya akan ditawarkan lebih tinggi.

Itulah dia 3 istilah dalam proses IPO yang harus Anda ketahui. Istilah ini dapat Anda pahami terlebih dahulu sebelum membeli saham dari perusahaan yang sedang IPO. Pastikan Anda mengetahui informasi selengkapnya mengenai perkembangan pasar modal terbaru melalui program YouTube Live dan IG Live Morning Meeting hanya di channel YouTube MNC Sekuritas dan akun IG @mncsekuritas setiap hari Senin-Jumat pukul 08.15 – 08.45 WIB!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!