JAKARTA - PT Harum Energy Tbk (HRUM) bakal membagikan dividen sebanyak Rp200 miliar atau Rp15,02 per saham. Pembagian dividen disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar hari ini, Senin (6/6/2022).

Direktur Utama HRUM Ray A. Gunara mengatakan, nominal pembagian dividen diambil dari laba bersih perseroan tahun buku 2021 sebesar USD74 juta.

"Sehingga dengan memperhitungan jumlah saham yang beredar setelah pemecahan nilai nominal saham, maka jumlah dividen tersebut setara dengan Rp15,02 per lembar saham," kata Ray dalam Public Expose secara virtual, Senin (6/6/2022).

Nilai dividen yang dibagikan juga telah mempertimbangkan jumlah saham yang beredar setelah produsen batu bara ini melakukan pemecahan nilai nominal atau stock split dengan rasio 1:5.

Seperti diketahui, laba bersih HRUM tahun 2021 meningkat 25,43% dibandingkan 2020. Sedangkan pada kuartal I/2022, HRUM membukukan laba bersih sebanyak USD62,80 juta, alias melesat 255,05% dari USD17,68 juta pada periode sama tahun 2021.

Pasar ekspor menjadi motor pemasukan perseroan sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, yang sebagian besar diserap oleh negara-negara di Asia Timur yakni China, Korea Selatan, dan Jepang, dengan total sebesar USD117,35 juta

Dua pelanggan utama yang menyerap lebih dari 10% pemasukan perseroan adalah China Huaneng Group Fuel Co., Ltd, yang meningkat dari USD26,23 juta, menjadi USD96,21 juta. Selanjutnya Equentia Natural Resources Pte., Ltd, sebesar USD17,05 juta.

Ray menyebut pada tahun 2022 perseroan sedang berusaha untuk mengurangi ketergantungan dari pasar China dengan membuka peluang ekspor di wilayah lainnya termasuk India dan Eropa.

"Kami masih menjajaki peluang tersebut, untuk juga mengurangi ketergantuan dari China yang diperkirakan akan melambat dalam 2-3 bulan ke depan," tandas Ray.