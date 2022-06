JAKARTA - Secara garis besar, financial freedom dapat diartikan sebagai kondisi di mana seseorang jumlah kekayaan yang mencukupi segala kebutuhan dan keinginannya tanpa merasa kekurangan atau khawatir tentang kondisi finansialnya. Financial freedom menjadi suatu tujuan yang diimpikan oleh sebagian besar orang. Namun, untuk mencapai titik ini banyak kerja keras yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Bagi mereka yang sudah mencapai financial freedom, maka aset yang dimiliki dapat menghasilkan uang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan biaya hidup mereka. Financial freedom memang bisa dicapai oleh siapa saja, namun prosesnya harus dilakukan secara bertahap dan dengan pola yang disiplin. Simak yuk beberapa tahap untuk mencapai financial freedom oleh MotionBanking berikut ini:

1. Literasi Keuangan

Pada tahap ini, Anda memahami cara pengelolaan uang, cara uang bekerja, dan mulai mengenal tools untuk membantu atur keuangan Anda.

2. Kemampuan Finansial

Tahap di mana Anda sudah paham dan mampu untuk membuat keputusan finansial yang lebih baik.

3. Financial Security

Pendapatan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Keadaan darurat yang memerlukan dana tambahan tidak lagi membuat Anda stress karena sudah memiliki dana cadangan yang mencukupi.

4. Financial Independence

Pendapatan Anda sudah cukup untuk kebutuhan dan keinginan. Pada tahap ini, Anda tidak lagi terlalu bergantung pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan Anda.

5. Financial Freedom

Tahap di mana finansial bukan menjadi suatu masalah. Anda dapat merayakan hidup dengan cara yang diinginkan.

Mengatur dan mengelola uang dengan bijak dan disiplin sudah pasti menjadi hal penting untuk dilakukan. Selain itu, Anda juga perlu mencari sumber dana tambahan, salah satunya dapat dilakukan dengan memiliki investasi. Tidak kalah penting yang harus dilakukan ialah untuk melunasi berbagai tagihan dengan tepat waktu sehingga tidak menumpuk dan menyebabkan neraca keuangan yang tidak stabil.