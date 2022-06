JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan informasi terutama seputar edukasi finansial dan pasar modal.

Budgeting merupakan sebuah proses perencanaan pengeluaran yang sebaiknya Anda lakukan guna mengelola keuangan. Budgeting sendiri bertujuan untuk perencanaan keuangan yang lebih baik dan teratur. Dengan mengalokasikan dana anggaran Anda tiap bulan, Anda berkesempatan melakukan review untuk perencanaan keuangan yang lebih sehat. Berikut ini 3 tips budgeting untuk generasi milenial ala MNC Sekuritas.

1. Membuat Rencana Keuangan

Salah satu hal terbaik yang harus Anda lakukan adalah membuat rencana anggaran. Anda bisa memulainya dengan membuat rencana untuk pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan datang. Mulailah dengan mencatat kebutuhan dan keinginan Anda. Dengan membuat rencana anggaran, Anda dapat mengetahui estimasi anggaran Anda setiap bulannya.

2. Menentukan Dana Darurat

Poin lain yang tidak kalah pentingnya untuk Anda lakukan adalah menentukan dana darurat. Dana darurat sendiri disimpan dan sebaiknya hanya Anda gunakan untuk kondisi yang tidak terduga seperti sakit, kehilangan pekerjaan dan kondisi tidak terduga lainnya. Besaran dana darurat sendiri dapat Anda sesuaikan dengan kondisi Anda, namun sebaiknya tetap Anda perhatikan sebagai komponen keuangan Anda.

3. Mempersiapkan Dana untuk Berinvestasi

Setelah selesai membuat rencana keuangan dan menentukan dana darurat, tahap selanjutnya yang bisa Anda lakukan adalah mempersiapkan dana untuk berinvestasi. Investasi merupakan bekal yang dapat Anda lakukan hari ini dan menuai keuntungannya di masa yang akan datang. Anda dapat mulai berinvestasi baik berupa investasi saham maupun reksa dana.

