Meskipun banyak orang sudah menyadari pentingnya investasi, pemahaman tentang dasar-dasar dan cara berinvestasi masih minim.

Namun, Anda tidak perlu khawatir, MNC Sekuritas aktif memberikan edukasi mengenai alternatif investasi yang dapat Anda miliki seperti reksa dana. Apalagi, proses investasi kian mudah dengan aplikasi MotionTrade. Berikut ini 5 (lima) jenis reksa dana yang telah dirangkum MotionTrade untuk Anda:

1. Reksa Dana Pasar Uang (RDPU)

Reksa Dana Pasar Uang merupakan jenis reksa dana yang dana kelolaannya diinvestasikan pada instrumen-instrumen pasar uang dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun dengan risiko rendah, seperti deposito, obligasi, sukuk, dan sebagainya. Karena risiko produk ini tergolong rendah, tak heran RDPU sangat diminati investor dengan profil risiko konservatif.

Top 5 Reksa Dana Pasar Uang (RDPU) konvensional di MotionTrade dengan histori imbal hasil terbaik untuk periode 1 tahun (YoY) berdasarkan data per Juni 2022 antara lain: Valbury Money Market I (5,05% YoY), Sucorinvest Money Market Fund (4,92% YoY), Capital Money Market Fund (4,60% YoY), STAR Money Market (4,26% YoY), dan Prospera Dana Lancar (4,25% YoY).

2. Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT)

Reksa Dana Pendapatan Tetap adalah jenis reksa dana dimana 80% dana kelolaannya diinvestasikan ke dalam instrumen surat utang atau dikenal dengan obligasi. Oleh sebab itu, reksa dana ini memiliki tingkat risiko menengah.

Top 5 Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT) konvensional di MotionTrade dengan histori imbal hasil terbaik untuk periode 1 tahun (YoY) berdasarkan data per Juni 2022 antara lain: Star Fixed Income II (13,25% YoY), Kiwoom Indonesia Optimum Fund (11,87% YoY), Prospera Obligasi (8,91% YoY), MNC Dana Likuid (7,56% YoY), dan Sucorinvest Stable Fund (7,30% YoY).

3. Reksa Dana Saham

Reksa Dana Saham merupakan jenis reksa dana yang sebagian besar portofolionya diinvestasikan pada instrumen saham, sehingga memiliki risiko yang cukup tinggi. Meskipun risikonya tergolong tinggi dibandingkan RDPU dan RDPT, tentu saja potensi imbal hasilnya lebih agresif.

Top 5 Reksa Dana Saham konvensional di MotionTrade dengan histori imbal hasil terbaik untuk periode 1 Tahun (YoY) berdasarkan data per Juni 2022 antara lain: STAR Sustainable Equity (27,28% YoY), Sucorinvest Equity Fund (25,11% YoY), KISI Equity Fund (20,87% YoY), Danakita Saham Prioritas (19,90% YoY), dan Pinnacle Strategic Equity Fund (18,39% YoY).

4. Reksa Dana Campuran

Reksa Dana Campuran merupakan jenis reksa dana dimana dana kelolaannya dibagi ke dalam instrumen saham, obligasi, dan pasar uang. Adapun tingkat risiko Reksa Dana Campuran lebih tinggi dibandingkan dengan RDPT.

Top 5 Reksa Dana Campuran konvensional di MotionTrade dengan histori imbal hasil terbaik untuk periode 1 Tahun (YoY) berdasarkan data per Juni 2022 antara lain: Setiabudi Dana Campuran (25,64% YoY), Valbury Investasi Berimbang (18,59% YoY), Sucorinvest Citra Dana Berimbang (13,82% YoY), Prospera Balance Return Optimiser (13,35% YoY), dan Sucorinvest Flexi Fund (9,33% YoY).

5. Reksa Dana Indeks

Reksa Dana Indeks merupakan jenis reksa dana yang dikelola untuk mendapatkan hasil investasi yang mirip dengan acuan indeks, seperti obligasi dan saham.

Reksa Dana Indeks konvensional dengan histori imbal hasil terbaik untuk periode 1 Tahun (YoY) berdasarkan data per Juni 2022 yaitu Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index (20,24% YoY).

