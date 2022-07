JAKARTA – PT MNC Land Tbk (KPIG) optimistis kinerja tahun 2022 akan terus meningkat.

Semakin terkendalinya pandemi menjadi momentum kebangkitan hospitality.

“Saya yakin, seyakin-yakinnya sektor hospitality, termasuk entertainment hospitality akan berkembang.

Kita bisa lihat seperti contohnya hotel milik MNC Land di Bali, Westin occupancy-nya naik 70% lebih waktu itu,” ujar Komisaris Utama MNC Land Hary Tanoesoedibjo, Jumat (15/07/2022).

BACA JUGA:RUPS KPIG: Hary Tanoe Jadi Komut, PT MNC Land Tbk Optimis Hadirkan Masterpieces Kebanggaan Indonesia

“Jadi kami sangat optimistis semester II/2022 ini MNC Land akan lebih baik lagi. Saya berikan juga semangat kepada seluruh rekan-rekan saya di MNC Land. Ayo kita kembangkan semaksimal mungkin, karena ini momentumnya sangat tepat,” imbuh Hary.

MNC Land menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Jakarta, Rabu (13/07/2022).

RUPST menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Konsolidasian KPIG untuk tahun buku 2021, serta menerima dengan baik laporan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2021.

RUPST juga menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni

Komisaris Utama: Hary Tanoesoedibjo Komisaris: Liliana Tanaja

Komisaris Independen: Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati

Komisaris Independen: Stien Maria Schouten

Direktur Utama: M. Budi Rustanto

Wakil Direktur Utama: Andrian Budi Utama

Wakil Direktur Utama: Edwin Darmasetiawan

Direktur: Michael Stefan Dharmajaya

Direktur : Alex Wardhana

Direktur : Vincent Henry Richard Hilliard

Direktur : Natalia Cecilia Tanudjaja

Direktur : Junita Sari Ujung.

Hary menambahkan sepanjang triwulan I/2022, MNC Land membukukan pendapatan bersih sebesar Rp194,34 miliar atau naik 24,85% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021.

“Laba bersihnya mencapai Rp123,04 miliar, meroket dari periode yang sama tahun sebelumnya. Tahun ini tepatnya 8 Juli, MNC Land membuka Park Hyatt Jakarta, hotel bintang 6 satu-satunya di Ibu Kota. Hotel ini menambah portofolio dan memperkukuh reputasi MNC Land (KPIG) sebagai pengembang kelas dunia,” imbuh Hary.

MNC Land kini tengah mengebut progress KEK MNC Lido City yang telah masuk ke tahap siap beroperasi.

Saat ini tengah dibangun Lido Hotel and Resort Extention, golf course, Movieland, Theme Park, Music and Art Center, infrastruktur dan sarana prasarana serta Lido World Garden.

“Tahun depan akan selesai antara lain di Maret 2023 itu golf, kemudian klubnya juga akan selesai, kemusdia extension hotel yang ada di sana juga selesai. Modal perseroan sudah lumayan besar Rp20 triliun lebih, Rp24 triliun klo tidak salah,” jelas Hary.

Tapi keuntungan sebagai Tbk, kalau misalnya perlu modal kan bisa fund raising.

Jadi, itu keuntungan sebagai perusahaan public.

Jadi, bisa bersama-sama masyarakat untuk menambah modal, kemudian membangun proyek-proyek yang ada,” sambungnya.

Pengembangan KEK MNC Lido City akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menjadi momentum pemulihan pariwisata nasional.