JAKARTA - Tiga Komisaris PT Pollux Properties Indonesia Tbk (POLL) mengundurkan diri. POLL mengumumkan Dewan Komisarisnya kompak mengundurkan diri pada 21 dan 22 Juli 2022.

Dalam keterbukaan informasi BEI, Selasa (26/7/2022), manajemen POLL menyebut Susie Thng Sock Ching selaku Komisaris Utama, Lau Wei Kian selaku Komisaris dan Timur Pradopo selaku Komisaris Independen Perseroan mundur dari jabatannya.

"Selanjutnya permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang akan diadakan dalam waktu dekat," tulis Direktur POLL Janto Zefania.

Sebelumnya, Timur Pradopo juga mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Independen di induk usaha POLL yakni PT Pollux Hotels Group Tbk (POLI).

Mengutip laman resmi Pollux Hotels, Jenderal (Purn) Timur Pradopo merupakan warga negara Indonesia yang saat ini berusia 66 tahun, dan terakhir menjabat sebagai Komisaris Independen PT Pollux Hotels Group Tbk.

Timur pernah menjabat di Properties Indonesia Tbk sejak Juni 2019 setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris (2015-2017), sebagai Komisaris Utama (2017) dan sebagai Komisaris (2017-2018) perusahaan.

Selanjutnya, Susie Thng Sock Ching merupakan Warga Negara Singapura berusia 68 tahun. Dia meraih gelar Diploma in Management dari Singapore Institute Of Management.

Susie memulai karirnya sebagai General Administration Cum Account di Loong Fong Construction Co (1979-1989), sebagai Accounts and HR Executive di Guan Qian Realty Pte Ltd dan Integral Building Services Pte Ltd (1990-1998), sebagai Managing Director di Acute Building Materials Pte Ltd (2000-2008), sebagai Account Executive di Gravograph Singapore Pte Ltd (2008), sebagai Account Executive di Maguire Products Asia Pte Ltd dan Tool Temp Asia Pte Ltd (2009), sebagai Division Sales Manager di Builders Shop Pte Ltd (2010), sebagai Accounting and Finance Manager di Builders Shop Pte Ltd (2010).

Kemudian Susie sebagai Accounting & Finance Manager cum HR di Pollux Properties Ltd (2010-sekarang), sebagai Presiden Komisaris di PT Pollux Properties Indonesia Tbk (2021-sekarang), sebagai Presiden Komisaris di PT Golden Flower Tbk (2021-sekarang), dan sebagai Presiden Komisaris di PT Pollux Investasi Internasional Tbk (2021-sekarang).

Sedangkan Lau Wei Kian adalah Warga Negara Malaysia berusia 39 tahun. Dia meraih gelar Bachelor of Management dan Bachelor of Accounting dari University of Malacca, Malaysia.

Lau Wei Kian memulai karir sebagai Audit Trainee di SC Lim, Ng&Co Malaysia (2005-2006), sebagai Audit Senior di Deloitte & Touche Malaysia (2006-2009), sebagai Audit Assistant Manager di Ernst&Young LLP Singapore (2009-2012), sebagai Audit Assistant Manager II di Deloitte&Touche Singapore (2013), sebagai Finance Manager di Weiye Holdings Limited dan The Exchange Of Hong Kong Limited (2013-2016), sebagai Senior Group Finance Manager di Pollux Properties Limited (2016-2017), sebagai Group Financial Controller di Pollux Properties Limited (2018- sekarang), sebagai Komisaris di PT Pollux Properties Indonesia Tbk ( 2021-sekarang), sebagai Komisaris di PT Golden Flower Tbk (2021-sekarang), dan sebagai Komisaris di PT Pollux Investasi Internasional Tbk (2021-sekarang).