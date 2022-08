JAKARTA - Pertamina dan Shell menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di bulan ini. Shell memilih untuk menurunkan harga, sedangkan Pertamina menaikan harga BBM non subsidi.

Untuk perbandingan harga, Pertamax Turbo (RON 98) Rp17.900 per liter dari sebelumnya Rp16.200 per liter. Pada kualitas yang sama, Shell V-Power Nitro+ dengan RON yang sama seperti Pertamax Turbo Rp18.520 atau turun dari sebelumnya Rp21.280 per liter.

Baca Juga: Jokowi Bilang Negara Manapun Tak Mampu Subsidi BBM Rp502 Triliun

Selain itu, jenis BBM Pertamina yang juga naik adalah Dexlite naik menjadi Rp17.800 per liter dari sebelumnya Rp15.000 per liter. Kemudian, harga Pertamina Dex menjadi Rp18.900 per liter dari sebelumnya Rp16.500 per liter.

Sementara Shell dalam data di shell.co.id, Rabu (3/8/2022), jenis Shell Super berada di angka Rp17.300 setelah sebelumnya Rp18.500.

Baca Juga: Warga Bekasi Diajak Daftar Beli Pertalite dan Solar

Kemudian, untuk Shell V-Power kini Rp18.300 dari Rp19.990.

Sedangkan, Shell V-Power Diesel menjadi Rp19.280 dari Rp21.870. Adapun Shell Diesel Extra ikut turun menjadi Rp19.000 dari Rp19.250