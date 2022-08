JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tak ingin Pertamina dibandingkan dengan Petronas. Menurutnya, Pertamina tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan migas asal Malaysia, Petronas.

Dalam produksi, kata Erick, Petronas sudah memproduksi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara mandiri. Sementara itu, Pertamina masih mengandalkan impor BBM. Selain itu, ada kondisi lain yang membuat kedua perusahaan pelat merah ini berbedah.

"Tidak bisa dibandingkan, misalnya Pertamina dengan Petronas, ya beda, karena Petronas memproduksi, kita negara mengimpor, kondisinya beda," ungkap Erick ditemui wartawan di Gedung Perpustakaan Nasional, Rabu (3/8/2022).

Di lain sisi, Erick memastikan pemerintah masih menjaga harga BBM jenis Pertamax. Meski harga BBM RON 92 ini berada di bawah harga keekonomian nasional.

Pemerintah memang sudah menaikkan harga tiga jenis Bahan Bakar Minyak non subsidi sejak 10 Juli 2022 lalu. Ketiga jenis BBM ini di antaranya Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Meski begitu, PT Pertamina (Persero) masih menahan harga Pertamax di angka Rp12.500 per liter dan Pertalite di kisaran Rp7.500 per liter. Kenaikan harga BBM umum atau non penugasan pemerintah ini berdasarkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020.

Beleid ini mengatur tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM Umum, jenis bensin, dan minyak solar yang disalurkan melalui SPBU. Pertamax Turbo atau RON 98 naik dari semula Rp14.500 per liter menjadi Rp16.200 per liter, sedangkan Dexlite naik dari semula Rp12.950 per liter menjadi Rp15.000 per liter "Pemerintah hari ini posisinya bahwa yang disubsidi itu adalah yang memerlukan, yang mampu tidak disubsidi, saya rasa kalau pertamax kan tetap kalau kita lihat pertamax pertamina dan (bahan bakar setara) pertamax merek lain masih berbeda, artinya kan berbeda hari ini berbeda dan sudah berapa bulan berbeda, penjualan pertamax saja Pertamina hadir harganya terjangkau," kata dia.