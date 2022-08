JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui harga BBM di Indonesia saat ini paling murah dibandingkan harga BBM di kawasan Asean.

"Harga BBM kita termurah sekawasan ini dan itu beban untuk APBN," kata Luhut dalam acara Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat (19/8/2022).

Sebagai perbandingan saja, harga BBM jenis Pertalite masih dijual Rp7.650 per liter dan Pertamax Rp12.500 per liter. Harga BBM ini masih diberikan subsidi yang mencapai Rp502 triliun.

Padahal, harga keekonomian Pertalite mencapai Rp13.150 per liter. Sementara Pertamax Rp15.150 per liter.

Tercatat, harga BBM di Thailand Rp19.500 per liter. Kemudian Vietnam Rp16.645 per liter dan Filipina mencapai Rp21.352 per liter

Harga BBM yang dijual Pertamina ini juga sangat murah jika dibandingkan pesaing penjual BBM swasta lainna seperti harga BBM Shell hingga Vivo yang menjualnya sesuai harga keekonomian.

Luhut menjelaskan, bahwa Presiden Jokowi kemungkinan besar akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar pada minggu depan. Luhut meminta masyarakat untuk bersiap-siap kalau nantinya pemerintah jadi menaikkan harga Pertalite dan Solar. Sebab subsidi BBM yang mencapai Rp502 triliun telah membebani APBN. "Mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga ini. Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan demikian," kata Luhut.