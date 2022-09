JAKARTA - Daftar harga BBM terbaru di Pertamina, Shell hingga Vivo. Hari ini harga BBM Pertamina mengalami kenaikan. Presiden Jokowi memutuskan kenaikan harga BBM Pertalite, Solar hingga Pertamax.

"Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat tiga kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan itu akan meningkat terus," kata Presiden Jokowi, Sabtu (3/9/2022).

Harga Pertalite naik dari Rp7.650 per liter jadi Rp10.000 per liter. Kemudian harga Solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Lalu harga Pertamax dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Berikut adalah daftar harga BBM terbaru di Pertamina, Shell hingga Vivo.

Pertamina

- Solar Rp6.800 per liter

- Pertalite RON 90 Rp10.000 per liter

- Pertamax RON 92 Rp 14.500 per liter

Shell - Shell Super RON 92 Rp15.750 per liter - Shell V-Power RON 95 Rp16.470 per liter - Shell V-Power Diesel CN 51 Rp18.310 per liter - Shell V-Power Nitro+ RON 98 Rp16.150 per liter Vivo - Revvo 89 Rp8.900 per liter - Revvo 92 Rp15.400 per liter - Revvo 95 Rp16.100 per liter