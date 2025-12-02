JAKARTA - Pertamina, Shell, BP, dan Vivo resmi menaikkan harga bahan bakarnya mulai awal bulan ini. BBM Pertamax naik Rp550 menjadi Rp12.750 per liter dari harga sebelumnya Rp12.200 per liter pada November 2025.
Kemudian, harga BBM Shell Super naik menjadi Rp13.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.680 per liter pada November 2025. Harga V-Power Nitro+ naik menjadi Rp13.890 per liter dari sebelumnya Rp13.480 per liter.
BP juga menaikkan harga BBM mulai 1 Desember 2025. Harga BBM BP 92 naik menjadi Rp13.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.680 per liter.
Solar Subsidi: Rp6.800 per liter
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp12.750 per liter
Pertamax Turbo: Rp13.750 per liter
Pertamax Green: Rp13.500 per liter
Dexlite: Rp14.700 per liter
Pertamina Dex: Rp15.000 per liter