Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM per 2 Desember 2025, Pertamax hingga Shell Super Naik

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |07:01 WIB
Harga BBM per 2 Desember 2025, Pertamax hingga Shell Super Naik
Pertamina, Shell, BP, dan Vivo resmi menaikkan harga bahan bakarnya mulai awal bulan ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina, Shell, BP, dan Vivo resmi menaikkan harga bahan bakarnya mulai awal bulan ini. BBM Pertamax naik Rp550 menjadi Rp12.750 per liter dari harga sebelumnya Rp12.200 per liter pada November 2025.

Kemudian, harga BBM Shell Super naik menjadi Rp13.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.680 per liter pada November 2025. Harga V-Power Nitro+ naik menjadi Rp13.890 per liter dari sebelumnya Rp13.480 per liter.

BP juga menaikkan harga BBM mulai 1 Desember 2025. Harga BBM BP 92 naik menjadi Rp13.000 per liter dari harga sebelumnya Rp12.680 per liter.

Berikut ini harga BBM Pertamina, Shell, BP, dan Vivo yang berlaku mulai hari ini, Selasa, 2 Desember 2025:

BBM Pertamina

Solar Subsidi: Rp6.800 per liter

Pertalite: Rp10.000 per liter

Pertamax: Rp12.750 per liter

Pertamax Turbo: Rp13.750 per liter

Pertamax Green: Rp13.500 per liter

Dexlite: Rp14.700 per liter

Pertamina Dex: Rp15.000 per liter

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187073//kapal-bzaV_large.jpg
332 Kapal Tanker Kawal Distribusi BBM dan LPG untuk Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187035//kilang_minyak-rNDG_large.jpg
Modernisasi Kilang Balikpapan, Penghematan Devisa Impor hingga Rp1.134 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187033//rdmp_balikpapan-7Kpu_large.jpg
RDMP Balikpapan Bisa Hasilkan Pendapatan Rp100 Triliun per Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186976//rdmp_balikpapan-xTq0_large.jpg
Kilang Minyak Terbesar RI RDMP Balikpapan Akan Kurangi Impor BBM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186972//bbm_pertamina-RGYu_large.jpg
Harga BBM Terbaru per 1 Desember 2025 di Pulau Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3186958//bbm_pertamina-J4rC_large.jpg
Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell, BP dan Vivo per 1 Desember 2025: Semua Kompak Naik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement