JAKARTA - Pertamina, Shell dan Vivo telah menyesuaikan masing-masing harga BBM-nya. Ada yang naik dan ada juga yang turun seperti Pertamax Turbo hingga Shell Super.

Beragam harga BBM dan kualitasnya menjadi pilihan masyakarat. Sebab harganya tidak terlalu berbeda.

Misalnya untuk harga BBM termurah di Pertamina ada Pertalite (RON 90) Rp10.000 per liter. Shell paling murah Rp15.750 untuk kualitas RON 92 atau setara Pertamax Pertamina.

Sedangkan Vivo untuk BBM termurahnya Rp10.900 tapi kualitasnya RON 89 atau setara Premium Pertamina yang kini sudah tidak ada.

Untuk BBM termahalnya, di Pertamina ada Pertamax Turbo (RON 98) Rp15.900 per liter. di Shell ada V-Power Nitro+ RON 98 Rp16.150 per liter.

Sedangkan Vivo ada Revvo 95 Rp16.100 per liter.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan kualitas yang sama seperti RON 92. Pertamax Rp14.500 per liter, Shell Super Rp15.750 per liter dan Revvo 92 Rp15.400 per liter.

Variasi dan kualitas BBM ini tentu jadi pilihan masyarakat yang sesuai kebutuhan dan kantongnya.

Berikut daftar lengkap harga BBM Pertamina, Shell dan Vivo, Senin (5/9/2022): Pertamina - Solar Rp6.800 per liter - Pertalite RON 90 Rp10.000 per liter - Pertamax RON 92 Rp14.500 per liter - Pertamax Turbo Rp15.900 per liter. - Dexlite Rp17.100 per liter - Pertamina Dex Rp17.400 per liter. Shell - Shell Super RON 92 Rp15.750 per liter - Shell V-Power RON 95 Rp16.470 per liter - Shell V-Power Diesel CN 51 Rp18.310 per liter - Shell V-Power Nitro+ RON 98 Rp16.150 per liter Vivo - Revvo 89 Rp10.900 per liter - Revvo 92 Rp15.400 per liter - Revvo 95 Rp16.100 per liter