JAKARTA - Indeks Wall Street berada di zona merah setelah berawal mixed pada sesi perdagangan Kamis (15/9/2022) waktu setempat, sementara imbal hasil obligasi naik.

Hal itu karena investor mencerna data ekonomi yang memberikan sedikit alasan bagi Federal Reserve untuk mengurangi siklus kenaikan suku bunga yang agresif.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (DJI) turun 173,07 poin, atau 0,56%, menjadi 30.962,02; S&P 500 (SPX) kehilangan 44,69 poin, atau 1,13%, menjadi 3.901,32 dan Nasdaq Composite (IXIC) turun 167,32 poin, atau 1,43%, menjadi 11.552,36.

Minyak berjangka jatuh lebih dari 3% di tengah kekhawatiran permintaan dan setelah kesepakatan tentatif yang akan mencegah pemogokan kereta api AS, serta penguatan dolar AS yang berkelanjutan dengan ekspektasi kenaikan suku bunga AS yang besar.

Data ekonomi menunjukkan penjualan ritel AS secara tak terduga rebound pada Agustus karena orang Amerika meningkatkan pembelian kendaraan bermotor dan makan lebih banyak sambil mengambil keuntungan dari harga bensin yang lebih rendah.

Tapi data untuk Juli direvisi turun untuk menunjukkan penjualan ritel menurun bukannya datar seperti yang dilaporkan sebelumnya.

Secara terpisah Departemen Tenaga Kerja mengatakan klaim awal untuk tunjangan pengangguran negara turun untuk pekan yang berakhir 10 September ke level terendah sejak akhir Mei.

Investor secara luas mengharapkan kenaikan suku bunga agresif setelah pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) minggu depan, tetapi dengan gugup menunggu petunjuk dari Ketua Fed Jerome Powell tentang langkah kebijakan di masa depan.

"Pasar tetap berombak mengetahui bahwa ada pertemuan Fed minggu depan. Meskipun para peserta setuju bahwa itu akan menjadi kenaikan suku bunga 75 basis poin, pernyataan itu menambahkan komentar sebelumnya dan apa yang dikatakan Ketua Powell dalam konferensi persnya," ujar kepala strategi global di LPL Financial, Quincey Krosby.

Indeks saham MSCI di seluruh dunia (MIWD00000PUS) turun 0,96% sementara saham pasar berkembang (MSCIEF) turun 0,57%.

"Saham, obligasi dan mata uang pada hari Kamis menunjukkan pasar semakin memahami Fed akan menaikkan lebih agresif minggu depan," kata kepala investasi Scott Ladner di Horizon Investments di Charlotte North Carolina.

Mengacu khususnya pada pasar tenaga kerja yang masih kuat, Ladner mengatakan angka ekonomi yang dirilis hari ini mengikat situasi.

Imbal hasil Treasury naik dengan dua tahun mencapai tertinggi baru 15 tahun, setelah data penjualan ritel dan klaim pengangguran menunjukkan ekonomi yang tangguh yang memberi Fed ruang yang cukup untuk menaikkan suku bunga secara agresif.

Juga sudah menandakan resesi yang memperingatkan kurva imbal hasil terbalik - kesenjangan antara imbal hasil treasury 2-tahun dan 10-tahun - melebar lebih jauh ke -41,4 basis poin, dibandingkan dengan -13,0 bps seminggu yang lalu. Catatan benchmark 10-tahun naik 4,5 basis poin menjadi 3,457%, dari 3,412% pada akhir Rabu. Obligasi 30-tahun terakhir turun 5/32 harga untuk menghasilkan 3,4779%, dari 3,469%. Catatan 2 tahun terakhir turun 5/32 dalam harga untuk menghasilkan 3,8646%, dari 3,782%. "Dalam lingkaran setan di mana data terus bertahan, itu akan menyiratkan Fed yang kemungkinan akan tetap berada di jalur dan terus memperketat kebijakan," kata Subadra Rajappa, kepala strategi suku bunga AS di Societe Generale di New York. Hal itu juga mengaburkan suasana hati investor pada hari Kamis adalah penilaian Bank Dunia bahwa dunia mungkin menuju resesi global karena bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga untuk memerangi inflasi yang terus-menerus. Dalam mata uang, dolar sedikit lebih tinggi terhadap yen sementara franc Swiss mencapai level terkuatnya terhadap euro sejak 2015. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama, naik 0,091%, dengan euro naik 0,18% menjadi USD0,9995. Yen Jepang melemah 0,19% versus greenback di 143,44 per dolar, sementara Sterling terakhir diperdagangkan di USD1,1469, turun 0,57% hari ini. Sebelum perjanjian kerja tentatif, kekhawatiran pemogokan pekerja kereta api AS telah mendukung harga minyak karena kekhawatiran pasokan pada hari Rabu. Selain itu, Badan Energi Internasional (IEA) mengatakan minggu ini bahwa pertumbuhan permintaan minyak akan terhenti pada kuartal keempat. Minyak mentah AS turun 3,82% pada USD85,10 per barel sementara Brent berakhir pada USD90,84, turun 3,46% pada hari itu. Emas turun ke level terendah sejak April 2021, dirugikan oleh peningkatan imbal hasil Treasury AS dan dolar yang kuat, karena taruhan kenaikan suku bunga Fed yang besar dan kuat mengikis daya tarik emas. Spot gold turun 1,9% menjadi USD1,664,46 per ounce. Emas berjangka AS turun 2,02% menjadi USD1,662,30 per ounce.