JAKARTA - PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (CARS) membuka peluang penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue.

Direktur Utama Bintraco Dharma Benny Redjo Setyono mengatakan, rencana rights issue sudah dibicarakan dengan investor strategis. Adapun pihaknya juga terikat dengan aturan lain yang ada.

"Jadi itu bisa dipandang salah satu opsi saja. Apakah terjadi untuk penerbitan ekuitas baru atau rights issue yang baru, kita tunggu tanggal mainnya, kalaupun ada,” jelas Benny dalam Public Expose Insidentil CARS, Kamis (22/9/2022).

Seperti diketahui, CARS tengah sibuk mencari investor baru setelah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) memilih mengurangi porsi kepemilikan sahamnya di perseroan.

Senada, Paulus Totok Lusida sebagai Komisaris Utama Bintraco Dharma juga kembali melakukan penjualan sahamnya sebanyak 376,5 juta saham CARS pada 12 September 2022.

Investor Relations Bintraco Dharma Yosef menjelaskan, perseroan memang tengah menyiapkan kedatangan investor baru dalam waktu dekat ini.

"Perihal kedatangan pemegang saham baru melalui TRIM, perseroan hanya dapat menyatakan bahwa kami hingga hari ini sedang berproses dengan beberapa calon investor strategis di mana proses komunikasinya sendiri ada yang telah berlangsung sejak tahun lalu," ujar Yosef.

Diketahui, saat ini Trimegah telah beralih kepemilikan dengan pengendali terbesar adalah Garibaldi Thohir dan Pieter Tanuri yang pernah memiliki saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) dan PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS).

Sebagai catatan, TRIM sejak awal 2019 telah terdaftar dalam DPS Perseroan. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), TRIM tercatat menjual sahamnya pada 19 Agustus 2022 sebanyak 466.282.100 saham dengan harga Rp51,34 per saham, dilanjutkan pada 22 Agustus 2022 sebanyak 232.000.000 saham dengan harga Rp50 per saham.

Kemudian, pada 23 Agustus 2022, TRIM kembali menjual sebanyak 48.500.400 saham dengan harga Rp53,21 per saham, pada 24 Agustus 2022 sebanyak 100.000.000 saham seharga Rp59,20 per saham, dan pada 25 Agustus 2022 sebanyak 30.000.000 saham senilai Rp65 per saham.

Penjualan saham CARS membuat jumlah kepemilikan saham TRIM menurun dari awalnya 18,01% dengan total 2,70 miliar saham menjadi hanya 12,17% atau 1,82 miliar saham.

Emiten CARS merupakan main dealer mobil Toyota wilayah Jawa Tengah dan DIY yang terkenal dengan Nasmoco. Toyota Nasmoco merupakan dealer terbesar dan banyak pembeli di Jawa Tengah dan DIY menggunakan jasa perusahaan pembiayaan.