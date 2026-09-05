10 Saham Paling Ambruk Sepekan: RGAS, FUJI hingga BAPA

JAKARTA - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat 10 saham dengan penurunan terbesar pada perdagangan pendek pekan ini, 31 Agustus-4 September 2026.

Deretan emiten dari berbagai sektor mengalami tekanan jual yang signifikan, berbeda dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencatat penguatan 1,82 persen dalam sepekan ke level 6.636.

Peringkat pertama ‘top 10 losers’ ditempati oleh saham PT Kian Santang Muliatama Tbk (RGAS), terjun bebas sebesar 38,14 persen. Harga sahamnya anjlok dari Rp194 menjadi Rp120 per saham.

Untuk saham dengan pelemahan terbatas adalah PT Inter Delta Tbk (INTD) yang menyusut 9,72 persen ke Rp260 dari posisi pekan sebelumnya di Rp194.

Berikut 10 saham penghuni top losers sepekan berdasarkan statistik BEI, Sabtu (5/9/2026):