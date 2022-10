JAKARTA - PT Indo Kordsa Tbk (BRAM) bakal menebar dividen interim tunai sebesar Rp300 per saham dengan total mencapai Rp135 miliar. Dividen per saham itu melampaui PT Astra International Tbk (ASII) yang menyiapkan Rp88 per saham.

Corporate Secretary Indo Kordsa Reyyia Fitri mengatakan, dewan komisaris dan direksi BRAM telah sepakat untuk membagikan dan membayar dividen interim tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 ke pemegang saham. Total dividen interim yang dibagikan BRAM mencapai Rp135 miliar atau setara Rp300 per saham untuk 450 juta saham.

Adapun cum dividen di pasar reguler dan negosiasi akan dilakukan pada 3 Oktober 2022. Kemudian tanggal ex dividen di pasar reguler dan negosiasi dilakukan pada 12 Oktober 2022.

Sementara itu, cum dividen di pasar tunai dilakukan pada 13 Oktober 2022. Lalu, ex dividen di pasar tunai pada 14 Oktober 2022. Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen interim atau recording date adalah 13 Oktober 2022. Tanggal pembayaran dividen interim dilakukan pada 19 Oktober 2022.

Semester pertama 2022, BRAM mencatatkan pendapatan bersih sebesar USD174,23 juta atau setara Rp2,48 triliun (Rp14.285). Angka ini naik 42,69% dari periode yang sama pada tahun lalu yakni sebesar USD122,1 atau sekitar Rp1,74 triliun. BRAM membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar USD14,6 juta atau setara Rp208,62 miliar pada paruh pertama tahun ini. Laba tersebut naik 35,33% dari USD10,79 juta atau setara Rp154,15 miliar pada semester I/2021. Sementara itu, Dewan Komisaris ASII telah menyetujui keputusan Direksi ASII untuk membagikan dan membayar dividen interim untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 ke pemegang saham. Total nilai dividen interim yang dibagikan adalah Rp3,5 triliun kepada pemegang 40,48 miliar saham, atau setara dengan Rp88 per saham.