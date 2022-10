JAKARTA – Galeri Investasi binaan MNC Sekuritas meraih penghargaan. Galeri Investasi MNC Sekuritas yaitu GI BEI FISIP Universitas Halu Oleo berhasil meraih Juara 1 (satu) Galeri Investasi dengan AKSes Login KSEI Terbanyak dalam acara "Investor Protection Month 2022”.

Acara tersebut diselenggarakan oleh Securities Investor Protection Fund (SIPF) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Acara ini bertujuan untuk meningkatkan edukasi dan literasi tentang bagaimana investasi yang aman dan terpercaya bagi para investor.

Sebagai perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan, MNC Sekuritas turut mendukung penciptaan investor baru di pasar modal melalui keberadaan Galeri Investasi binaannya.

GI BEI FISIP Universitas Halu Oleo mendapatkan gelar juara karena investornya berhasil melakukan login pada fasilitas AKSes KSEI terbanyak selama periode program yaitu tanggal 1 - 18 September 2022. AKSes atau Acuan Kepemilikan Sekuritas dari KSEI merupakan salah satu sarana akses online bagi investor untuk melakukan monitor terhadap posisi dan mutasi Efek milik investor yang tersimpan pada Sub Rekening Efek di KSEI.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menyampaikan rasa senang dan bangganya atas prestasi yang ditorehkan oleh GI BEI FISIP Universitas Halu Oleo. GI BEI FISIP Universitas Halu Oleo telah menjadi salah satu mitra MNC Sekuritas sejak tahun 2020, yang hingga kini aktif dalam pengembangan pasar modal. Hal ini dapat terlihat dari jumlah investor yang terus bertumbuh dan prestasi yang telah diraih.

“Pertumbuhan nilai transaksi tercatat sangat baik, tercatat pertumbuhan double digit pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Per September 2022, jumlah investor meningkat 120% dibandingkan per Desember 2021. MNC Sekuritas akan terus mendukung inisiatif dalam meningkatkan jumlah investor dan pengembangan pasar modal di Tanah Air,” ujar Susy.

