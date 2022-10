JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo membagikan momen istimewa bersama keluarga besar Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45 Donald Trump, Selasa 11 Oktober 2022.

Hary dan Trump merupakan sahabat karib. Setiap melakukan kunjungan ke AS, Hary selalu bertemu dan melakukan diskusi dengan Trump.

“Selasa, 11 Oktober 2022, hanya satu pasangan yang tidak ada, Eric dan Lara Trump. They were busy with their guests,” ujar Hary, Kamis (12/10/2022).

Pada laman Instagram miliknya, Hary membagikan foto kebersamaan dengan Donald-Ivanka Trump, Liliana Tanoesoedibjo dan Donald Trump Jr- Kimberly Guilfoyle di Trump National Golf Club, Jupiter, Florida, AS.

