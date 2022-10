JAKARTA – Empat emiten akan menggelar aksi korporasi hari ini, Rabu (19/10/2022). Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat beberapa emiten akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hingga dividen tunai.

Melansir laman BEI, PT Astra Graphia Tbk (ASGR) akan menetapkan DPS Dividen Tunai Interim. ASGR akan membagikan dividen interim sebesar Rp10,79 miliar. Terkait pembagian dividen ini, perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris pada 5 Oktober 2022 lalu

Sementara itu, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (BEKS) akan mengadakan RUPS. Namun lokasi RUPS masih dalam konfirmasi.

Kemudian, PT Indo Kordsa Tbk (BRAM) bakal melakukan pembayaran Dividen Tunai Interim. BRAM bakal menebar dividen interim tunai sebesar Rp300 per saham dengan total mencapai Rp135 miliar. Dividen per saham itu melampaui PT Astra International Tbk (ASII) yang menyiapkan Rp88 per saham.

Corporate Secretary Indo Kordsa Reyyia Fitri mengatakan, dewan komisaris dan direksi BRAM telah sepakat untuk membagikan dan membayar dividen interim tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022 ke pemegang saham. Total dividen interim yang dibagikan BRAM mencapai Rp135 miliar atau setara Rp300 per saham untuk 450 juta saham. Aksi korporasi berikutnya adalah RUPS PT Bakrieland Development Tbk (ELTY). RUPS akan digelar di The Bridge Function Room - Hotel Horison Suites & Residences Rasuna Jakarta Kompleks Apartemen Taman Rasuna, Jl. HR Rasuna Said – Jakarta.