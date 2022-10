JAKARTA – Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria juga menerima penghargaan sebagai Best Chief Technology Officer (CTO) IDIA 2022. Selain itu, MNC Sekuritas juga meraih penghargaan Best Digital Technology in Securities Services IDIA 2022.

Indonesia Digital Innovation and Achievement Awards 2022 (IDIA 2022) digelar sebagai bentuk apresiasi terhadap perusahaan dan perorangan dalam memberikan inovasi transformasi digital di Indonesia. Acara ini merupakan kerja sama dengan ICT Institute dan didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) serta Pusyantek Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

BACA JUGA:MNC Sekuritas Raih Penghargaan Best Digital Technology in Securities Services IDIA 2022

Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria mengungkapkan rasa terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada dirinya maupun MNC Sekuritas.

Fifi mengungkap dirinya akan terus berkomitmen melakukan transformasi digital dan berinovasi untuk kemajuan MNC Sekuritas dan memberikan yang terbaik untuk memajukan pasar modal Indonesia melalui aplikasi MotionTrade.

BACA JUGA:MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi BEI Edukasi di MAN 2 Banjarmasin

"Terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada MNC Sekuritas dan saya. Ke depannya kami akan terus berkomitmen melakukan transformasi digital dan berinovasi untuk mendukung penciptaan investor baru, serta pengembangan investor pasar modal yang berkualitas," katanya di Jakarta, Rabu (19/10/2022).

Baca Juga: Komitmen Bantu Sesama, Sinarmas LDA Maritime Berikan Donasi CSR pada Yayasan Tzu Chi Sinar Mas

Lebih lanjut, Fifi mengatakan bahwa aplikasi MotionTrade akan dikembangkan lebih jauh lagi sehingga nantinya aplikasi ini akan menjadi media untuk mengedukasi masyarakat. "Selain itu juga dapat menciptakan investor baru, dan semakin banyak orang yang berinvestasi di pasar modal Indonesia," katanya. Sejak peluncuran perdana pada tahun 2016 dengan nama MNC Trade, MNC Sekuritas berhasil mencatatkan pertumbuhan jumlah nasabah hampir 10x lipat per September 2022, menjadi lebih dari 180 ribu nasabah. Dengan fitur yang sangat memudahkan trader dalam bertransaksi seperti Super Order, Speed Order, Trader View, TradingView Chart, Time Frame Chart, dan masih banyak lainnya, aplikasi MotionTrade juga mendapatkan rating di angka 4 atau lebih, baik di platform Android maupun iOS.