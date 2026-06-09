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Mahasiswa UPJ Belajar Analisis Fundamental dan Teknikal di Jaya Investment Week 2026 Bersama MNC Sekuritas

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |18:01 WIB
Mahasiswa UPJ Belajar Analisis Fundamental dan Teknikal di Jaya Investment Week 2026 Bersama MNC Sekuritas
MNC Sekuritas (Foto: Okezone)
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TANGERANG – Komitmen MNC Sekuritas dalam mendorong peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda kembali diwujudkan melalui kolaborasi dengan institusi pendidikan melalui dukungannya terhadap penyelenggaraan Sekolah Pasar Modal (SPM) Level 2 yang berlangsung di Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) dalam acara Jaya Investment Week (JIW) 2026 pada Selasa (9/6/2026).

Head of Education & Community Partnership MNC Sekuritas Andri Muharizal hadir sebagai narasumber untuk membekali peserta dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai strategi investasi saham. Dalam sesi edukasi, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya analisis fundamental dan teknikal dalam memilih saham berkualitas. 

“Investasi bukan hanya soal membeli saham yang sedang populer, tetapi juga memahami alasan di balik keputusan investasi tersebut. Dengan menguasai analisis fundamental dan teknikal, investor dapat mengambil keputusan yang lebih terukur dan menghindari pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada tren sesaat,” kata Andri. 

Dekan Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya Clara Evi Citraningtyas menyampaikan bahwa penyelenggaraan Jaya Investment Week (JIW) 2026 menjadi ruang belajar yang inspiratif bagi mahasiswa untuk semakin memahami literasi keuangan secara bijak.

“Kami bangga dapat mendukung inisiatif mahasiswa dalam menghadirkan kegiatan yang bermanfaat, relevan, dan mampu memberikan dampak positif,” ujarnya. 

 

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