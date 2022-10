JAKARTA- Cara tarik tunai DANA di Alfamart menarik untuk diulas. Adapun DANA menyediakan layanan tarik tunai yang bisa Anda lakukan di berbagai tempat seperti Alfamart dan jaringannya.

Caranya pun terbilang mudah asal saldo DANA Anda mencukupi jumlah yang ingin Anda tarik. Meski demikian, sebelum menarik saldo DANA di Alfamart, Anda perlu memastikan bahwa akun DANA Anda telah upgrade menjadi DANA Premium.

Bagi Anda yang menggunakan aplikasi DANA bisa melakukan penarikan saldo tunai dari aplikasi tersebut lewat minimarket Alfamart. Cara tarik tunai dana di Alfamart yang sangat mudah tentunya sangatlah membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan belanja.

Berikut adalah langkah-langkah cara tarik tunai dana di Alfamart dikutip dari laman resmi Alfamart:

1.Perlu diperhatikan bahwa cara tarik tunai dana di Alfamart ini hanya berlaku bagi Anda yang memiliki akun DANA premium. Oleh karena itu, pastikan Anda sudah melakukan upgrade akun DANA Anda sebelum melangkah ke tahap selanjutnya

2. Masuklah ke dalam aplikasi DANA. Setelah itu, pilih opsi “Cashout”

3. Anda akan diminta untuk memilih agen pencairan dana yang diinginkan. Untuk saat ini, DANA hanya bekerjasama dengan 2 agen, yaitu Alfamart dan Pegadaian. Pilih “Alfamart” dari menu yang tersedia

4.Aplikasi DANA akan langsung menampilkan kombinasi kode token yang berlaku hanya hingga 5 menit. Apabila token tersebut kadaluwarsa, Anda masih bisa meminta token baru dengan menekan tombol “Show Token”

5. Bawa perangkat smartphone Anda saat menuju ke Alfamart terdekat

6. Sampaikan kepada kasir bahwa Anda ingin melakukan penarikan saldo DANA ke dalam bentuk tunai

7. Tunjukkan kode token yang Anda terima tadi dan tunggu kasir memproses permintaan Anda

8. Kasir akan bertanya jumlah penarikan dana yang diinginkan. Alfamart menawarkan penarikan tunai DANA dengan jumlah minimum sebesar Rp 50.000 dan nominal maksimal mencapai Rp 1.000.000 untuk tiap transaksi

9. Tunggu hingga kasir selesai memproses permohonan Anda. Apabila transaksi berhasil, kasir akan memberikan uang tunai sejumlah nominal yang Anda minta. Saldo di dalam dompet DANA Anda akan otomatis berkurang.

Demikianlah ulasan cara tarik tunai dana di Alfamart beserta cara top up saldo DANA. Selain top up saldo E-Wallet, Anda juga bisa melakukan pembayaran tagihan, top up game, dan lain sebagainya.

