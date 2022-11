JAKARTA - PT Pelita Samudera Shipping Tbk (PSSI) berencana untuk melakukan Pembelian Kembali Saham (Buyback) dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya Rp100 miliar.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (1/11/2022), dana tersebut untuk membeli sebanyak-banyaknya 100 juta lembar saham atau 1,8% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan dilakukan secara bertahap terhitung sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan 30 Juni 2023.

Berdasarkan prospektus, pelaksanaan transaksi buyback saham ini akan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari Direksi Perseroan melalui BEI.

"Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk menyetujui Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham akan diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2022 bertempat di Jakarta," tulis manajemen PSSI.

Pelita Samudera akan menggunakan dana internal untuk buyback saham ini sebesar Rp100 miliar termasuk biaya transaksiny, sehingga aset dan ekuitas akan menurun sebesar Rp100 miliar.

"Perseroan berkeyakinan bahwa pelaksanaan transaksi pembelian Kembali saham tidak akan memberikan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan, mengingat Perseroan memiliki modal kerja dan arus kas yang bagus untuk melakukan pembiayaan transaksi bersamaan dengan kegiatan usaha Perseroan," tegas manajemen PSSI.

Pertimbangan untuk dilakukan buyback saham ini adalah kinerja PSSI telah menghasilkan arus kas yang melebihi dari jumlah yang diperlukan dalam mempertahankan peningkatan dan pertumbuhan. Pada saat ini Pelita Samudera memiliki tingkat kewajiban hutang (leverage) yang baik, bahkan Perseroan masih memiliki kesempatan untuk meningkatkan leverage apabila diperlukan.

Untuk itu Perseroan bermaksud untuk menunjukkan komitmennya dalam rangka meningkatkan nilai pemegang saham dengan menggunakan kelebihan arus kas bebas (excess free cash flow) melalui buyback saham dengan mengalokasian dana untuk pembelian kembali saham ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp100 miliar dengan tujuan setelah aksi korporasi diatas, harga saham Perseroan di BEI akan mencerminkan kinerja Perseroan.

Tujuan buyback saham ini antara lain berdasarkan kondisi pasar, dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yakni untuk periode 9 Desember 2022 sampai dengan 30 Juni 2023. Transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan hanya akan dilakukan apabila hal tersebut memberikan keuntungan bagi Perseroan dan para pemegang sahamnya.

Ditekankan bahwa Pelita Samudera tidak akan melaksanakan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan bilamana berdampak negatif secara material terhadap likuiditas dan permodalan perseroan.

Buyback saham Perseroan dapat memberikan fleksibilitas untuk mencapai struktur permodalan yang efisien dan memungkinkan Perseroan menurunkan keseluruhan biaya modal, meningkatkan Laba Per Saham/Earnings Per Share (EPS) serta Pengembalian Atas Ekuitas/Return on Equity (ROE) secara berkelanjutan.

Tujuan selanjutnya adalah memberikan Perseroan fleksibilitas yang lebih besar dalam rangka mengelola modal jangka panjang, sejauh surplus modal dan surplus dana yang melebihi kebutuhan, dengan memperhatikan rencana pengembangan dan ekspansi usaha. Pelaksanaan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan akan memungkinkan pengendalian kelebihan arus kas bebas dengan cara yang efisien dan benar.

Perlu diketahui, Pelita Samudera mencatat laba bersih per saham sebesar USD0,0063 sedangkan proforma laba bersih per saham setelah pembelian kembali saham sebesar USD0,0064.

Untuk pembatasan harga saham guna buyback ini, Perseroan melakukan dengan harga penawaran yang lebih rendah atau sama dengan harga transaksi yang terjadi sebelumnya.

Berikut perkiraan jadwal buyback saham PSSI:

1. Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : 25 Oktober 2022

2. Pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Buyback Saham melalui situs web BEI dan situs web Perseroan www.ptpss.co.id : 1 November 2022

3. Panggilan kepada Pemegang Saham untuk RUPSLB : 16 November 2022

4. RUPSLB yang menyetujui Pembelian Kembali Saham : 8 Desember 2022

5. Pengumuman Hasil Persetujuan RUPSLB terkait Buyback Saham dan Pengumuman Perusahaan Efek yang akan melaksanakan Pembelian Kembali Saham : 9 Desember 2022

6. Periode Pembelian Kembali Saham : 9 Desember 2022 - 30 Juni 2023.