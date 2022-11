JAKARTA - PT Wir Asia Tbk (WIRG) membukukan laba sebesar Rp34,85 miliar hingga kuartal III-2022.

Perolehan ini naik 187,61% dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp12,11 miliar.

Kenaikan laba bersih perseroan sejalan dengan pendapatan yang juga melejit 179,36% menjadi Rp1,20 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp432,26 miliar. Adapun, penjualan macam-macam barang via platform tercatat sebesar Rp939,43 miliar.

 BACA JUGA:Rig Tenders (RIGS) Raup Laba Rp17,31 Miliar, Melonjak 180% di Kuartal III-2022

Kemudian, promosi dan iklan via platform mencatatkan pendapatan sebesar Rp97,29 miliar, pengembangan aplikasi perangkat lunak tercatat sebesar Rp93,71 miliar, konsultasi merk dan IT sebesar Rp57,04 miliar, serta komisi transaksi via platform tercatat sebesar Rp20,10 miliar.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok pendapatan WIRG hingga kuartal III 2022 juga naik menjadi Rp1,07 triliun, dari sebelumnya sebesar Rp381,28 miliar. Begitu pun dengan beban usaha yang naik menjadi Rp90,76 miliar, dengan beban penjualan sebesar Rp12,90 miliar serta beban umum dan administrasi sebesar Rp77,86 miliar.

Hingga akhir September 2022, total nilai aset WIRG tercatat sebesar Rp778,52 miliar, tumbuh hingga 199,11% dari posisi akhir Desember 2021 yang sebesar Rp260,27 miliar. Adapun, liabilitas perseroan sebesar Rp167,69 miliar dan ekuitas sebesar Rp610,82 miliar. Pada pertengahan September lalu perseroan mengumumkan kerja sama untuk membentuk perusahaan patungan atau joint venture bersama perusahaan afiliasi Grup Salim yakni, PT Surya Semesta Karya, bernama PT Metaverse Indonesia Makmur. Hubungan antara pihak-pihak yang bertransaksi adalah non afiliasi. Adapun nilai transaksi yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp10 miliar. Perseroan menyatakan bahwa, tujuan dibentuknya perusahaan patungan ini adalah untuk mendorong kemajuan platform metaverse di Indonesia.