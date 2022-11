JAKARTA – MNC Sekuritas menjelaskan tiga perbedaan antara capital gain dan dividen. Investasi saham tentunya tidak lepas dari istilah ‘dividen’ atau ‘capital gain’.

Keduanya merupakan jenis keuntungan yang diperoleh dari perdagangan saham. Capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli saham, sedangkan dividen adalah laba atau imbal hasil yang berhasil dicetak oleh perusahaan yang kemudian dibagikan kepada investor pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Capital gain dan dividen sama-sama memberikan keuntungan kepada investor namun, keduanya memiliki perbedaan. Berikut ini adalah 3 (tiga) perbedaan antara capital gain dan dividen yang telah MotionTrade rangkum, yaitu:

1. Jumlah Pendapatan

Berdasarkan segi jumlah pendapatan, besaran dividen ditentukan saat RUPS. Adapun jumlah imbal hasil yang didapat tergantung jumlah lot saham yang dimiliki investor. Sebagai contoh, pembagian dividen Rp 50/ lembar. Apabila Anda memiliki 100 lot atau 10.000 lembar saham, maka dividen yang akan didapatkan adalah Rp 500.000,-. Perhitungannya berbeda dengan capital gain yang ditentukan dari harga pembelian dan penjualan saham tersebut. Semakin besar selisih keduanya, maka Anda akan memperoleh capital gain yang semakin besar. Sebagai contoh, Anda membeli saham di harga 5 juta rupiah kemudian menjual di harga 6 juta rupiah, maka capital gain yang Anda dapatkan adalah sebesar 1 juta rupiah.

2. Waktu Perolehan

Pembagian dividen biasanya dilakukan setahun sekali yang besarannya ditetapkan dalam keputusan RUPS. Namun, ada juga perusahaan yang membagikan dividen interim yaitu imbal hasil sementara yang dibagikan ke investor secara berkala selama tahun berjalan. Sementara itu, capital gain didapat saat investor menjual sahamnya ketika harganya mengalami kenaikan.

3. Sifat Pendapatan

Dividen memiliki sifat pendapatan pasif karena investor tidak banyak melakukan aktivitas trading dan hanya menunggu perusahaan membagikan laba. Sementara itu, capital gain cenderung lebih aktif karena investor dapat menjalankan aktivitas trading serta memiliki keahlian dalam analisis teknikal. Investor yang mengejar capital gain biasanya akan mengejar keuntungan dengan menempatkan dana sebagai keperluan jangka pendek, sedangkan investor yang mengejar dividen biasanya menempatkan dana untuk keperluan jangka panjang.

Ingin mendapatkan keuntungan dari investasi saham, baik dari dividen maupun capital gain? Ayo buka rekening saham di aplikasi MotionTrade! Dengan fitur ’Open Account’, Anda dapat membuka rekening saham dan rekening reksadana melalui smartphone kapan pun dan di mana pun! Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!