JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal melalui program rutin. Unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menggelar IG Live Research Corner untuk membahas ancaman resesi ekonomi yang kembali diprediksi terjadi tahun depan.

Sejumlah lembaga dan pakar memproyeksi, perekonomian global dinilai akan “gelap”. Hal ini berkaitan dengan dampak dari pasca pandemi covid-19, perang, inflasi, dan suku bunga yang menjadi faktor badai resesi menerpa perekonomian global.

Baca Juga: MNC Sekuritas Resmikan Galeri Investasi Syariah BEI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Pontianak

Di tengah ancaman resesi global yang terus membayangi, gejolak pasar keuangan patut untuk diantisipasi. Seorang investor tentunya perlu mempersiapkan rencana yang matang agar kinerja portfolio tetap aman dan terjaga. Lantas rencana apa saja yang harus disiapkan oleh investor?

Baca Juga: MNC Sekuritas Dapat Penghargaan Best Digital Technology In Securities Services dalam IDIA 2022

Jangan lewatkan ulasan selengkapnya dalam IG Live Research Corner “Sedia Amunisi Sebelum Resesi” pada Kamis (27/10/2022) pukul 16.00 WIB Bersama narasumber Economist & Fixed Income Analyst MNC Sekuritas Tirta Widi Gilang Citradi.

Baca Juga: 3 Cara Mudah Kirim Uang ke Luar Negeri

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!