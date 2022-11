JAKARTA - MNC Group berhasil meraih penghargaan sebagai "The Most Committed Corporate on SDGs for Social Pillars" dalam gelaran anugerah Indonesia SDGs Award (ISDA) tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Corporate Forum for CSR Development (CFCD).

ISDA 2022 merupakan ajang pemberian penghargaan terbesar atas peran serta perusahaan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Acara tersebut sukses dilaksanakan untuk yang kelima kalinya.

Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo mengatakan bahwa MNC Peduli sangat bangga bisa mendapatkan apresiasi dari ajang ISDA 2022.

“Apresiasi ini akan menjadi semangat kami untuk dapat terus membantu masyarakat melalui program-program SDGs,” ujar Jessica di Jakarta, Selasa (22/11/2022) malam.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Ketua Umum CFCD Thendri Supriatno menjelaskan bahwa Corporate Forum for CSR Development (CFCD) sebagai forum korporasi di Indonesia selalu aktif mendorong dunia usaha untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif program yang berkorelasi terhadap pencapaian TPB/SDGs.

“Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui penyelenggaraan Indonesian SDGs Awards yang merupakan annual event dalam memberikan apresiasi kepada dunia usaha, lembaga, organisasi non pemerintah dan perseorangan atas dedikasi dan kerja nyata dalam pencapaian target-target SDGs baik itu dilingkup internal perusahaan/organisasi maupun di masyarakat,” ungkap Thendri.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Menurutnya, penghargaan diberikan kepada perusahaan yang melakukan penghematan energi, melakukan konservasi lingkungan, melakukan kegiatan sosial di masyarakat serta berbagai hal positif. Dengan digelarnya ISDA tentu korporasi akan berlomba-lomba dalam memberikan hal terbaik kepada masyarakat sekitar. Dia menjelaskan, tahun ini novelty dari Awards ini adalah terkait apresiasi di Pilar Hukum dan Tata Kelola, serta penghargaan kepada Perusahaan Holding yang berhasil menunjukan kontibusinya terhadap SDGs melalui anak perusahaan dan unit atau cabang. Sekjen CFCD merangkap steering committe Suharman Noerman mengungkapkan, ISDA 2022 diikuti 103 perusahaan dengan berbagai latar bidang usaha dengan total 223 best practice, serta 30 perorangan terbagi ke level Direksi, General Manager, Managet, Staff CD Officer, Mitra dan Local Hero yang sudah berkontibusi dalam SDGs. CFCD juga memodifikasi beberapa kategori serta menambah kategori terkait tanggap kebencanaan dan mengaitkannya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 51. (POJK 51) Menurut Suharman, selama pelaksanaan ISDA I hingga V terdapat perusahaan- perusahaan besar yang selalu mendapat penghargaan dan berimbas dalam menjaga citra atau branding yang baik.