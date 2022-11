JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Trading saham menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik karena dapat memberikan imbal hasil yang menggiurkan. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, Indonesia tentunya memiliki potensi pengembangan terhadap investasi syariah. Meskipun demikian, kegiatan jual beli saham (trading) diragukan kehalalannya karena seringkali dianggap sama seperti judi.

BACA JUGA:MNC Sekuritas Bakal Bahas Saham Syariah 101, Saksikan di IG Live!

Lantas, apakah jual beli saham dalam perspektif Islam diperbolehkan? Apa saja kondisi yang diperbolehkan saat trading saham dalam prinsip syariah? Jangan lewatkan ulasan selengkapnya dalam IG Live MNC Sekuritas “Bolehkah Trading Saham Syariah?” pada Rabu (23/11/2022) pukul 16.00 WIB bersama pembicara Wildan Syuruq dari Divisi Pasar Modal Syariah Bursa Efek Indonesia, dan dipandu oleh Sharia Investment Gallery Officer MNC Sekuritas Safira Aryantiputri.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best !