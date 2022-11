JAKARTA - Aliansi Pengemudi Independen (ALI) menegaskan pihaknya akan melakukan mogok berkendara mengangkut logistik jika peraturan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) ditetapkan pada 2023.

"Teman teman semua juga sepakat bilamana undang-undang ini (Zero Odol) diterapkan teman-teman siap tidak akan melakukan aktivitas," kata Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso dalam RDPU dengan Komisi V DPR RI, Rabu (23/11/2022).

Suroso mengatakan penerapan zero Odol di 2023 merupakan kebijakan yang kurang tepat.

Hal itu dikarenakan kondisi para supir saat ini masih belum stabil dalam perekonomiannya setelah melewati masa pandemi.

Dia mengatakan, jika zero ODOL diterapkan maka akan menurunkan biaya operasional yang diberikan kepada sopir tidak akan menutup biaya operasional selama mengirimkan barangnya.

"Kita sampai melanggar dimensi karena dengan kebutuhan-kebutuhan ini, kalau kita tidak membawa seperti melanggar ini, kita tidak bisa mengatur ongkos untuk menutup biaya operasional," katanya. Adapun, Suroso juga meminta pemerintah untuk tidak selalu menjadi sopir sebagai 'kambing hitam' saat adanya kecelakaan yang diakibatkan angkutan truk. Selain itu permasalahan yang dihadapi supir dalam mengantarkan barang juga mengalami banyak kendala seperti adanya pemalakan. "Bagaimana ini masalah ODOL ini yang disalahkan sopirnya. Bagaimana dengan pemilik barangnya, jangan hanya sopir saja yang disalahkan, tapi pemilik barang ini mohon untuk dilibatkan," pungkasnya.