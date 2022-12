JAKARTA - Tips liburan nyaman tapi kantong tetap aman. Liburan kini biasa disebut healing setelah penat beraktivitas.

Apalagi jelang penghujung tahun, semakin banyak masyarakat yang mempersiapkan rencana liburan Natal dan Tahun Baru.

Akhir tahun menjadi waktu favorit bagi masyarakat untuk memilih waktu liburan. Menjelang akhir tahun biasanya masyarakat mulai gencar memesan tiket transportasi dan hotel sehingga angka pemesanannya meningkat dari bulan sebelumnya.

BACA JUGA:7 Tempat Wisata Menarik di Pasuruan, Ada Pemandian Asri Pas Banget Buat HealingΒ

Hal terpenting pada saat liburan akhir tahun adalah dapat melepaskan penat karena pekerjaan.

Berlibur merupakan momen yang paling bahagia bagi setiap orang, banyak destinasi di Indonesia maupun luar negeri yang dapat kita kunjungi. Tapi kita juga perlu memperhitungkan budget sehingga tidak merusak kondisi keuangan pribadi.

Menentukan budget merupakan hal yang penting ketika merencanakan liburan, karena jangan sampai liburan merusak keuangan pribadi.

Ketika berlibur kita pasti akan mengeluarkan uang yang banyak, mulai dari transportasi, akomodasi, sampai oleh-oleh, untuk itu kita harus tetap memperhitungkan budget dan merencanakan keuangan yang optimal agar kita bisa healing dengan nyaman.

Investasi adalah salah satu cara agar keuangan kita tidak jebol, tetapi investasi apa yang cocok ketika kita sedang healing? Instrumen investasi yang tersedia cukup banyak seperti reksa dana, emas, saham, dan lain-lain.

Β

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Melihat fenomena tersebut PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melalui unit bisnis MNC Asset Management (MNC AM) berkolaborasi dengan Mister Aladin yang merupakan perusahaan layanan travel online dalam program OBRAL (Obrolan Seputar Finansial) lewat IG Live dengan judul Healing nyaman, kantong tetap aman pada hari Kamis, 1 Desember 2022 bersama Mia Lestari Mia Lestari selaku Premium Service Division Head, AladinTravel by Mister Aladin sebagai narasumber dan Annafrid Nikijuluw – Business Manager MNC AM sebagai Host.

β€œSaat ini merupakan waktu yang pas untuk liburan karena peraturan yang sudah mulai longgar sangat mempermudah kita. Selain itu ada beberapa negara juga yang sudah bebas dari masker seperti Amerika Serikat dan Inggris. dan juga banyak paket tur yang tersedia tentunya dengan harga yang terjangkau. Maka dari itu nanti kita akan sharing dalam IG Live nanti bagaimana berlibur dengan nyaman dan kantong tetap aman,” ucap Mia Lestari.

Annafrid menambahkan, pihaknya sangat senang bisa berkolaborasi dengan Mister Aladin karena pembahasan kali ini mengarah bagaimana cara ketika liburan dengan nyaman tetapi kantong tetap aman.

"Jadi isi dari obrolannya pastinya kita akan sharing investasi apa yang cocok, aman, dan tidak perlu was-was ketika sedang liburan. Jadi jangan sampai ketinggalan IG Live nanti karena pasti sangat seru dan tentunya informatif,” kata Annafrid Nikijuluw.

Jadi, gimana sih strategi healing dengan nyaman tetapi kantong tetap aman? Simak pembahasannya dalam IG Live MNC Asset X Mister Aladin yang akan dilaksanakan pada Kamis, 1 Desember 2022 pukul 15.00 WIB – 16.00 WIB pada akun Instagram @mncasset dan @misteraladin. Ada bonus ratusan ribu saldo Motion Pay juga lho. Jangan sampai ketinggalan ya!