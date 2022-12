JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Reksa dana kini telah menjadi salah satu produk atau instrumen investasi yang populer di kalangan investor. Pengelolaan reksa dana tidak hanya secara konvensional saja, melainkan terdapat pengelolaan dengan prinsip syariah. Pada investasi reksa dana syariah, investor dapat berinvestasi dengan mempertimbangkan aspek kebaikan (hasanah), serta kaidah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

BACA JUGA:Saksikan Webinar MNC Sekuritas: Live Demo Sharia Fundamental Analysis

Tertarik untuk berinvestasi yang halal dan bebas riba di reksa dana syariah? Jangan lewatkan ulasan selengkapnya dalam IG Live MNC Sekuritas bersama STAR Asset Management dalam topik “Have Fun with Sharia Fund” pada Rabu (7/12/2022) pukul 19.30 WIB bersama pembicara Team Sales STAR Asset Management Abdul Malik Amrullah, dan dipandu oleh Investment Gallery Officer MNC Sekuritas Zahra Nur Khadijah melalui Instagram @mncsekuritas.

