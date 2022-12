JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Maka iru MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Saham merupakan salah satu jenis instrumen dengan pergerakan yang cukup fluktuatif tetapi menawarkan potensi keuntungan yang menarik. Anda perlu mengetahui sejumlah pengetahuan mendasar mengenai investasi pasar modal. Selain pengetahuan, dibutuhkan juga strategi yang tepat agar potensi keuntungan dari investasi bisa didapatkan secara maksimal.

Salah satu saham yang mengalami perkembangan cukup pesat ada pada instrumen saham syariah. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal syariah, tentu ada beberapa hal yang perlu Anda pahami terlebih dahulu, misalnya seperti analisis fundamental dari saham syariah yang dipilih.

Jangan lewatkan ulasan selengkapnya dalam webinar MNC Sekuritas “Live Demo Sharia Fundamental Analysis” bersama Investment Gallery Officer MNC Sekuritas Zahra Nur Khadijah dipandu oleh Sharia Business Development MNC Sekuritas Haris Ainur Falah pada Jumat (2/12/2022) pukul 16.00 WIB.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Menangkan doorprize akun Virtual Trading Deposit Rp 100 juta yang aktif selama 3 bulan untuk 3 pertanyaan terbaik, serta E-Sertifikat untuk seluruh peserta. Segera daftarkan diri Anda untuk menyaksikan webinar ini melalui bit.ly/webinarsyariahMNCS

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!