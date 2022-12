JAKARTA - Tips investasi di tahun kelinci air 2023. Untuk tips investasi saham di 2023, menurut lebih wait and see di 3 bulan awal, kemudian buy on weakness di April-Oktober dan melihat hasilnya di tahun 2024.

Untuk investasi reksadana juga bisa melakukan averaging, incase kalau ada penurunan, unitnya bisa ditambah seperti itu.

"Jadi strategi ini penting artinya jangan terlalu gegabah untuk beli, jangan FOMO lah, biasa reli akhir tahun-awal tahun kan," kata Founder Feng Shui Consulting Indonesia Yulius Fang dalam segmen Market Buzz Power Breakfast IDX, Rabu (21/12/2022).

BACA JUGA:Tips MotionTrade: Mengenal Fenomena Santa Claus Rally dalam InvestasiÂ

Sementara itu, dirinya menyebut fintech (Financial Technology) menjadi salah satu sektor potensial di tahun kelinci air 2023 menurut

Yulius memprediksi bahwa dari krisis global akan dialami oleh berbagai negara dan Indonesia meskipun masih bisa bertahan, tapi dari iklim usaha masih bisa lesu apalagi bidang yang berhubungan dengan ekspor.

"Dengan demikian kita akan bisa melihat ada penurunan demand, penurunan permintaan, penurunan ekspor dan hal lainnya yang berkaitan dengan bisnis, sementara itu pelaku bisnis masih tetap bayar cicilan ke bank atau ada modal yang diperlukan karena sudah ekspansi maupun modal kerja," jelas Yulius.

Â

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Yulius menambahkan, karena omzet kurang dan masih dibutuhkan modal kerja, maka mereka akan mencari sumber pendanaan atau peminjaman modalnya. Seperti diketahui, suku bunga bank meningkat, oleh karena itu mereka membutuhkan dana cepat dan tidak mau memakai pinjaman alternatif seperti pinjaman online. Dengan demikian, investor diminta cermat menghitung keuangan di tahun kelinci air. Untuk potensi resesi global, Yulius ingin sifat manusia lebih positif. Orang masih berpikiran sempit, jadi disarankan lebih mengambil sifat positif, untuk bisnis lebih ekspresif, fleksibel, kerja keras dengan sikap antusias. Sesuai pesan Presiden Joko Widodo, kita harus bersikap optimis. Namun, nyatanya masih banyak orang yang pesimis bahwa belum kondusifnya ekonomi membuat orang itu hopeless. "Hingga masa pandemi banyak yang rontok, tahun 2023 ini kita juga akan melihat khususnya kita antisipasi dari April sampai Oktober ada penuh perjuangan dalam hal ekonomi. Hopefully para investor bisa mengantisipasinya dari awal," katanya.