JAKARTA – Banyak promo kartu kredit MNC Bank di akhir tahun. Buat kamu yang ingin menikmati momen kegembiraan di penghujung tahun ini, yuk manfaatkan promo-promo menarik dari Kartu Kredit MNC Bank.

“Berbagai promo tersebut memang kami hadirkan mengingat antusiasme nasabah untuk menikmati momen akhir tahun 2022 ini, kami menghimbau kepada nasabah agar dapat mengunjungi link https://bit.ly/Promo-MNCBank maupun website MNC Bank dan sosial media MNC Bank secara berkala, agar dapat memaksimalkan penggunaan layanan dan promo terbaru yang dihadirkan,” Wakil Presiden papar Direktur MNC Bank Denny Setiawan Hanubrata dalam keterangannya, Jumat (30/12/2022).

Berikut daftar promo yang ada di kartu kredit MNC Bank.

1. Diskon 20% di Agoda

Untuk yang ingin liburan seru sambil healing di akhir tahun ini, MNC Bank menawarkan promo pemesanan hotel atau akomodasi lainnya dengan DISKON 20% di Agoda menggunakan Kartu Kredit Motion MNC Bank lho! Nikmati kemudahan layanan yang ada dengan diskon yang ditawarkan hingga 31 Desember 2022, supaya kamu bisa hemat budget traveling hingga jutaan rupiah.

2. Diskon 20% di DANA

MNC Bank juga memberikan program promo diskon 20% hingga Rp50 ribu dengan minimum transaksi Rp100 ribu di semua merchant DANA menggunakan Kartu Kredit MNC Bank jenis apapun dengan kuota 55 pengguna per minggu dan berlaku 2 kali transaksi/pengguna/kartu/minggu selama periode promo dari 10 Oktober 2022 hingga 1 Januari 2023. Jangan lupa daftarkan dulu Kartu Kredit MNC Bank kamu di DANA ya!

3. Promo "Payday" Tokopedia

Untuk kamu ‘penggila’ belanja online, di Tokopedia, MNC Bank menyediakan diskon sebesar Rp150 ribu dengan minimum transaksi Rp2,5 juta menggunakan Kartu Kredit MNC Bank jenis apapun sesuai ketentuan. Jangan lupa masukkan kode promo “MNCPAYDAY”. Adapun periode promo berlaku mulai tanggal 25-31 Desember 2022.

4. Diskon 5% di JD.ID

Nikmati bayar tagihan lebih hemat 5% hingga Rp50.000 pakai Kartu Kredit Motion MNC Bank untuk pembayaran berbagai tagihan seperti PBB, IPL (Iuaran Pemeliharaan Lingkungan), Telkom (Indihome), dan Pascabayar Telkomsel Halo yang dilakukan di mobile site maupun aplikasi JD.ID. promo ini berlaku 1 kali transaksi/pengguna/kartu/minggu selama periode promo hingga 31 Desember 2022.

5. XXI Freeday Movie

Buat kamu penyuka film dan belum memiliki jadwal jelang tutup tahun, ada baiknya nonton film terbaru di Cinema XXI dengan memanfaatkan Promo “Freeday Movie” Buy 1 Get 1 Free dari Kartu Kredit MNC Bank. Melalui Kartu Kredit MNC Bank, para pengguna dapat memanfaatkan promo tersebut untuk pembelian 1 tiket gratis 1 tiket nonton per kartu kredit setiap hari Jumat, tidak berlaku kelipatan (tidak berlaku di The Premier). Adapun promo tersebut berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022 di lebih dari 10 (sepuluh) lokasi XXI di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang hingga Surabaya.

6. Promo Hemat 10% Naik Bluebird

Untuk kamu yang memiliki mobilitas tinggi tapi benci kemacetan di akhir tahun, diskon 10% menggunakan transportasi Blue Bird bisa kamu dapatkan lewat Kartu Kredit MNC Bank jenis apapun lho. Caranya mudah, gunakan aplikasi mybluebird dan masukkan kode promo MNCBB15. Adapun periode promo berlaku mulai tanggal 15-31 Desember 2022 sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, akses www.mncbank.co.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankingid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di Twitter.

Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBanking di Google PlayStore dan Apple App Store melalui tautan berikut http://onelink.to/q2ss2g

MNC Bank Loyalty Club: Gunakan Segera Poin Reward Sebelum 31 Desember 2022

MNC Bank mengingatkan kepada pengguna MNC Bank Loyalty Club untuk segera menukarkan poin reward yang didapat dengan beragam hadiah menarik di aplikasi TADA. MNC Bank Loyalty Club merupakan bentuk kerja sama MNC Bank dengan TADA sebagai salah satu penyedia solusi layanan loyalitas dengan platform digital.

Bagi nasabah yang ingin mengikuti MNC Bank Loyaly Club juga cukup mudah. Cukup download MotionBanking, dalam waktu 14 hari kerja, nasabah akan di SMS oleh MNC Bank terkait link aktivasi TADA. Selanjutnya, lakukan aktivasi sesuai petunjuk dalam SMS yang telah dikirimkan ke nomor handphone yang terdaftar pada MNC Bank dan nikmati beragam pilihan penukaran poin di aplikasi TADA. Poin reward akan hangus apabila tidak ditukarkan/redeem dengan hadiah pada akhir tahun ini.