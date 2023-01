JAKARTA - Saatnya menjalani tahun 2023. Bijaknya, dalam segala hal tahun ini harus lebih baik dibanding dengan tahun sebelumnya, entah itu dari aspek karir alias pekerjaan, maupun dari sisi keuangan.

Untuk membantu Anda yang sedang dalam tahap melakukan perencanaan keuangan dengan baik, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) memiliki program Tabungan Dahsyat dengan beragam manfaat.

โ€œDengan Tabungan Dahsyat, nasabah tidak hanya memiliki keuntungan mendapatkan bunga yang kompetitif, namun juga berkesempatan untuk memenangkan beragam hadiah menarik melalui program Tabungan Dahsyat Undian seperti Mobil Mercedes Benz GLC 200 dan All New Honda CRV sebagai hadiah grand prize, plus Toyota Raize, e-Voucher Shopee, Logam Mulia, Iphone dan hadiah menarik lainnya yang dapat dimenangkan setiap bulan maupun setiap tiga bulan," kata Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna, Senin (2/1/2023).

Caranya juga mudah:

1. Nasabah yang diikutsertakan dalam pengundian adalah nasabah perorangan yang memiliki rekening Tabungan MNC, Tabungan MNC Pelajar dan Tabungan MNC Bundling, tidak berlaku untuk karyawan MNC Bank.

2. Rekening tabungan yang akan diikutsertakan dalam undian wajib memiliki saldo rata-rata bulanan sebesar minimum Rp10.000.000, mulai dari 1 Maret 2022 hingga 28 Februari 2023.

Gimana, gampang kan? Ayo segera buka Tabungan Dahsyat di cabang MNC Bank terdekat dan terus tingkatkan saldo tabungannya untuk kesempatan memenangkan total hadiah bernilai miliaran rupiah sepanjang tahun yang diundi setiap bulan.

Penasaran? Segera akses https://mncbank.co.id/post/tabungan-dahsyat-mnc-bank

Selain Tabungan Dahsyat, MNC Bank juga sedang menggelar promo Payday MotionBanking periode hingga 8 Januari 2023. Cukup bermodalkan mulai dari Rp200 ribu untuk buka Deposito Online di MotionBanking dengan tenor 3-12 bulan, Anda bisa menikmati bunga menarik hingga 7% per tahun, serta kesempatan mendapatkan smartphone masa kini! Mau untung beruntun, segera buka Deposito Online di aplikasi MotionBanking, download di Google Playstore atau Apple App Store sesuai dengan operating system smartphone Anda. โ€œMelalui program Tabungan Dahsyat dan juga MotionBanking, sampai dengan November 2022, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) MNC Bank mengalami pertumbuhan 24,04% dari Rp10,91 triliun pada November 2021 menjadi Rp13,53 triliun pada November 2022. Pertumbuhan total DPK tersebut seiring dengan pertumbuhan dana murah sebesar 20,93%, dari Rp2,93 triliun pada November 2021 menjadi Rp3,54 triliun pada November 2022," kata Rita. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai produk, program maupun layanan terkini MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, akses www.mncbank.co.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankingid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di Twitter. Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBanking di Google PlayStore dan Apple App Store melalui tautan berikut http://onelink.to/q2ss2g