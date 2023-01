JAKARTA - DKI Jakarta terus mencari cara mengatasi kemacetan Ibu Kota. Mulai dari Three in One (3 in 1), ganjil genap sampai rencana penerapan jalan raya berbayar diterapkan untuk mengurai kepadatan lalu lintas di Jakarta.

Dulu Jakarta menerapkan Kawasan Pembatasan Penumpang dengan Three in One. Di mana hanya mobil pribadi berpenumpang 3 atau lebih yang diperbolehkan melintas.

Namun sistem 3 in 1 dalam pengaturan lalu lintas di Jakarta resmi dihapus pada Senin 16 Mei 2016. Itu merujuk pada pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) rabu lalu.

Saat itu dia mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan draft peraturan gubernur (Pergub) penghapusan 3 in 1, dan akan berlaku mulai hari ini.

"Sudah, gampang itu. Langsung tanggal 16 (Mei), sudah itu kok. Sistem 3 in 1 pasti kita akan hapus," ujarnya.

Kebijakan tersebut pun akhirnya diganti sistem ganjil genap di Jakarta. Selasa 28 Juni 2016, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi melakukan sosialiasi terhadap sistem Ganjil Genap pada kendaraan pribadi roda empat. Sosialisasi itu dilakukan pada kawasan yang sebelumnya diberlakukan sistem 3 in 1 di beberapa kawasan Ibu kota.

Pemprov DKI mengklaim bahwa penerapan sistem Ganjil Genap adalah bentuk transisi sebelum diterapkannya sistem electronic road pricing (ERP). Pasalnya, konsep jalan berbayar tersebut belum siap digunakan.

Untuk mengatasi masalah kemacetan, Jakarta pun akan menerapkan jalan berbayar. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bakal menerapkan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan protokol Ibu Kota. Dishub mengusulkan besaran tarif jalan berbayar mulai dari Rp5.000-Rp19.900 sekali melintas.

Kebijakan ERP tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan. Kebijakan ERP mengatur pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada ruas jalan, kawasan, dan waktu tertentu. "Pengendalian lalu lintas secara elektronik pada kawasan tertentu diberlakukan setiap hari dimulai pukul 05.00-pukul 22.00 WIB," sebagaimana tertulis pada Raperda PPLE. Dalam raperda tersebut mencantumkan daftar 25 ruas jalan yang akan diterapkan ERP. Berikut ini daftarnya: 1. Jalan Pintu Besar Selatan. 2. Jalan Gajah mada. 3. Jalan Hayam Wuruk. 4. Jalan Majapahit. 5. Jalan Medan Merdeka Barat. 6. Jalan Moh. Husni Thamrin. 7. Jalan Jenderal Sudirman. 8. Jalan Sisingamaraja. 9. Jalan Panglima Polim. 10. Jalan Fatmawati (simpang Jalan Ketimun 1-simpang Jalan TB Simatupang). 11. Jalan Suryopranoto. 12. Jalan Balikpapan. 13. Jalan Kyai Caringin. 14. Jalan Tomang Raya. 15. Jalan Jenderal S. Parman (simpang Jalan Tomang Raya-simpang Jalan Gatot Subroto). 16. Jalan Gatot Subroto. 17. Jalan MT Haryono. 18. Jalan DI Panjaitan. 19. Jalan Jenderal A. Yani (simpang Jalan Bekasi Timur Raya-simpang Jalan Perintis Kemerdekaan). 20. Jalan Pramuka. 21. Jalan Salemba Raya. 22. Jalan Kramat Raya. 23. Jalan Pasar Senen. 24. Jalan Gunung Sahari. 25. Jalan HR Rasuna Said.