JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) menyediakan MotionBanking sebagai aplikasi digital banking yang serba guna bagi nasabahnya.

Untuk itu, berikut 5 alasan kenapa kamu harus pakai MotionBanking sekarang juga:

1. Buka Rekening Tabungan Secara Online

Bukan hanya Deposito Online, membuka rekening tabungan di MNC Bank tidak perlu keluar rumah, cukup gunakan MotionBanking kamu dan ikuti petunjuk ini:

a. Download aplikasi MotionBanking

b. Klik tombol “Buat Akun”, baca dan setujui Syarat dan Ketentuan. Masukan Nomor Handphone, Email, dan Kode Referal (jika ada)

c. Input kode OTP yang dikirimkan melalui SMS

d. Upload foto e-KTP, selfie dengan e-KTP, dan ikuti arahan untuk Live Detection.

e. Isi lengkap formulir pribadi dengan benar. Jika alamat surat menyurat tidak sama dengan e-KTP, isi lengkap “alamat surat menyurat” dengan No. Rumah, RT/RW, Kelurahan, dan Kecamatan. Cek kembali dan konfirmasi seluruh data yang diberikan.

f. Buatlah passcode yang berisi 8 karakter dengan kombinasi minimal 1 angka, 1 huruf kecil, dan 1 huruf kapital. Kemudian, tuliskan PIN yang terdiri dari 6 digit angka.

g. Setelah kamu mendapatkan email konfirmasi bahwa pembukaan rekening berhasil, kamu sudah bisa login ke MotionBanking.

Khusus nasabah baru, MNC Bank juga menawarkan voucher diskon belanja senilai Rp20 ribu untuk pembelian 2x5 Kg Beras Keluarga Bijak (BKB) di AladinMall, hanya dengan pembukaan rekening tabungan Motion secara online melalui MotionBanking. Promo diskon tersebut berlangsung mulai pertengahan bulan Desember 2022 lalu sampai dengan 31 Mei 2023. Untuk informasi dan ketentuan lebih lanjut, dapat langsung mengunjungi link bit.ly/PromoMBxAladin

2. Tarik dan Setor Tunai di Indomaret

Lewat aplikasi MotionBanking, transaksi setor dan tarik tunai kini bisa dilakukan melalui Indomaret di seluruh Indonesia. Adapun minimum tarikan/setoran tunai di Indomaret adalah sebesar Rp50 ribu, dengan maksimum setoran tunai per transaksi sebesar Rp5 juta dan tarikan tunai per transaksi sebesar Rp1 juta.

3. Buka Rekening Deposito Online

Buka deposito gak perlu ribet, semua bisa online. Tinggal sat set sat set klik! Bisa langsung buka rekening deposito, ditambah bunganya sampai dengan 7% (khusus nasabah baru). Caranya pun mudah:

a. Nasabah cukup membuka aplikasi MotionBanking, pada Dashboard utama, scroll tombol diatas rekening & klik deposito.

b. Klik “pengajuan Deposito Berjangka Baru” dan pilih jangka waktu yang diinginkan (1,3,6, atau 12 bulan), isi data sesuai yang diminta.

c. Pilih opsi jatuh tempo yang diinginkan (ARO, ARO+Bunga atau Non-ARO)

d. Pada halaman konfirmasil, pastikan data sudah sesuai

e. Masukkan PIN dan selamat, kamu berhasil membuka Deposito Online di MotionBanking

4. Pembayaran QRIS

Ya, MotionBanking juga memiliki fitur pembayaran QRIS di jutaan merchant yang tersebar di seluruh Indonesia. Bawa uang tunai? Less is more jawabannya.

5. Tampilan Interface Menarik & Milenial

Mengadopsi gaya milenial masa kini dengan tidak melupakan aspek kemudahan bertransaksi bagi segala usia, MotionBanking dilengkapi tampilan user interface yang menarik dan kekinian serta user experience dengan kemudahan penggunaan fitur-fitur yang ada di aplikasi MotionBanking, cobain aja!

Chief Digital Business Officer MNC Bank, Yudistira Ardhi Prastono dalam keterangannya pada Rabu, 11 Januari 2023 menyampaikan, melalui aplikasi MotionBanking, nasabah kini tidak perlu repot dalam bertransaksi perbankan yang sifatnya konvensional. Dengan kemudahan akses MotionBanking seperti pembukaan rekening tabungan, deposito hingga setor tunai di seluruh jaringan Indomaret, nyatanya berhasil mendongkrak penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) MNC Bank.

"Adapun sampai dengan November 2022, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) MNC Bank mengalami pertumbuhan 24,04% dari Rp10,91 triliun pada November 2021 menjadi Rp13,53 triliun pada November 2022,” katanya.

