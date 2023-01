JAKARTA - MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi seputar pasar modal, salah satunya melalui program edukasi pasar modal syariah.

Apakah Anda merasa kesulitan dalam mengatur anggaran dana untuk kebutuhan hidup sehari-hari ataupun untuk berinvestasi? Apabila Anda merasa kesulitan, bisa jadi anggaran keuangan Anda belum berjalan dengan maksimal.

Oleh dari itu, Anda dapat membenahi cara budgeting yang berprinsip pada syariah Islam agar hidup menjadi lebih sejahtera dan berkah.

Lantas, bagaimanakah cara mengatur anggaran yang halal dan sesuai dengan prinsip syariah? Segera daftarkan diri Anda dalam Webinar MNC Sekuritas “BTS 2023: Budgeting Taat Syariah” pada Jumat (13/01/2023) pukul 16.00 WIB bersama Founder Sharfin Jauhar Fikri, dipandu oleh Investment Gallery Officer MNC Sekuritas Sasha Dwi Rahayu.

Menangkan doorprize akun Virtual Trading dengan Deposit Rp 100 juta yang aktif selama 3 bulan untuk 3 pertanyaan terbaik, serta E-Sertifikat untuk seluruh peserta. Daftarkan diri Anda melalui bit.ly/EdukasiMNCS

