JAKARTA - Nuansa pergantian tahun baru 2023 masih terasa. Harapan dan cita-cita untuk melakukan sesuatu yang baru dan lebih baik dibanding tahun lalu kini menjadi sebuah keniscayaan.

Terlebih, pandemi dan situasi ekonomi yang berlangsung pulih menjadi sinyal bagi kita untuk dapat bergerak bebas, menikmati hal baru dan memanfaatkan momentum dengan lebih baik.

Nah, buat kamu yang punya segudang resolusi di tahun 2023, PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group (BHIT) juga mengajak kamu untuk memanfaatkan segudang promo dari Kartu Kredit MNC Bank, apa aja sih??

1. Promo trip.com

Jalan-jalan jadi lebih menyenangkan bareng #TemannyaPerjalanan kamu, lebih hemat sampai dengan Rp550.000 beli tiket pesawat di Trip.com dengan Kartu Kredit Motion MNC Bank (berlogo Mastercard®️). Berlaku 1x transaksi/akun/kartu/bulan. Maksimal penggunaan 2 kali transaksi selama periode program sampai dengan 31 Januari 2023.

2. Mastercard APAC Golf

Menghirup udara pagi sambil bermain golf bisa lebih dinikmati dengan promo Mastercard APAC Golf dari MNC Bank. Dengan promo tersebut, kamu bisa mendapatkan Diskon 25% Green Fee atau Pelajaran Golf di lapangan golf tertentu di Asia Pasifik untuk 1 kali / kartu / lapangan golf / bulan selama periode program sampai dengan 30 Juni 2023. Promo tersebut berlaku khusus untuk Kartu Kredit Motion MNC Bank (berlogo Mastercard®).

3. Makan Hemat di Twist n’ Go Café & Restaurant

Sampai dengan tanggal 14 November 2023, kamu bisa nikmatin makan hemat di Twist n’ Go Café & Restaurant dengan promo diskon 20% serta free upgrade dan upsize minuman. Caranya cukup mudah, gunakan metode pembayaran dengan Kartu Kredit MNC Bank jenis apapun dan minimum transaksi sebesar Rp100 ribu, mudah bukan!!

4. Promo topotels.com

Sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023, nikmati #NginepDiTopotels lebih hemat dengan diskon 20% dari Best Available Rate untuk pemesanan seluruh tipe kamar + sarapan bagi 2 orang menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Selain itu, MNC Bank juga menyediakan diskon 15% untuk Food & Beverages dan diskon 10% Laundry untuk Hotel yang mempunyai fasilitas laundry. Seluruh promo diskon tersebut wajib menggunakan kode promo MNCB20.

5. Diskon 25% di Fraser Residence Sudirman

Diskon 25% dari Best Flexible Rate untuk seluruh tipe kamar di Fraser Residence Sudirman Jakarta dengan pemesanan melalui link bit.ly/ReservasiFraser menggunakan semua jenis Kartu Kredit MNC Bank. Selain promo diskon pada kamar hotel, MNC Bank juga memberikan diskon 15% untuk F&B berlaku di Incanto Restaurant, Fraser Residence Sudirman Jakarta untuk makan di tempat.

6. XXI Freeday Movie

Mau nonton hemat bareng pacar? Manfaatin aja promo “Freeday Movie” Buy 1 Get 1 Free dari Kartu Kredit MNC Bank. Melalui semua tipe Kartu Kredit MNC Bank, kamu bisa memanfaatkan promo tersebut untuk pembelian 1 tiket gratis 1 tiket nonton per kartu kredit setiap hari Jumat, tidak berlaku kelipatan (tidak berlaku di The Premier). Adapun promo tersebut berlaku hingga tanggal 31 Desember 2023 di lebih dari 10 (sepuluh) lokasi XXI di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang hingga Surabaya.

Mau tahu lebih banyak?? Nasabah dapat mengunjungi link https://bit.ly/Promo-MNCBank maupun sosial media MNC Bank, agar dapat memaksimalkan penggunaan layanan dan promo terbaru yang dihadirkan.

Wakil Presiden Direktur MNC Bank, Denny Setiawan Hanubrata dalam kesempatannya pada Jumat, 13 Januari 2023 menyampaikan, “Selain memberikan kenyamanan bagi nasabah MNC Bank, sejumlah promo tersebut juga kami harapkan dapat membangkitkan gairah dan angin segar bagi pertumbuhan ekonomi kita di awal tahun ini. Karena sebagaimana diketahui, pada 10 Januari 2023, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa kinerja industri perbankan selama 2022 terjaga baik dan tumbuh positif serta mampu menahan tekanan perekonomian global.”

