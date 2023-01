JAKARTA - Pemerintah Inggris membantu melakukan pembenahan penyediaan dan pelayanan transportasi publik di enam kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Semarang, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan.

"Kegiatannya berbeda-beda di setiap kota sesuai dengan hasil konsultasi konsorsium, Kementerian Perhubungan, dengan pemerintah daerah masing-masing," kata Project Manager for Future Cities PACT Kedutaan Besar Inggris, Maria Herdanti, dikutip dari Antara, Senin (16/1/2022).

UK PACT (Partnership for Accelerated Climate Transition) didanai oleh Department for Business Energy and Industrial Strategy (BEIS) Pemerintah Inggris dan Kementerian Luar Negeri dan Pembangunan Inggris, sebagai bagian portofolio International Climate FInance (ICF) Inggris.

Sebagai salah satu langkah tindak lanjut program tersebut, kata dia, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins akan berkunjung ke Semarang pada Selasa (16/1) besok.

"Bagaimana mengembangkan sistem angkutan umum ke depan agar pelayanan tersebut terbuka untuk umum. Perempuan, anak-anak, orang tua, dan penyandang difabel memiliki akses terbuka, misalnya akses pejalan kaki ke situ," katanya.

Secara khusus, pengembangan akses transportasi di Semarang dipilih lokasi percontohannya di kawasan Kota Lama Semarang dengan pertimbangan pergerakan di wilayah tersebut bagus dan visibel.

"Lokasi yang dipilih untuk percontohan tactical urbanism adalah Kota Lama. Kami melihat Kota Lama pergerakannya cukup bagus dan sangat visibel. Jadi, kalau ada perbaikan di situ mudah dilihat," ujarnya.

Namun, Maria menekankan bahwa bantuan yang diberikan bukan berupa pembangunan infrastruktur, melainkan lebih pada bantuan secara teknis untuk mengembangkan peluang dan potensi yang dimiliki. "Bagaimana akses pejalan kakinya, penyeberangan menuju ke angkutan umum. Bagaimana orang bisa menemukan rute jaringan angkutan umum. Itu yang berusaha kami kembangkan," katanya. Sektor transportasi disasar untuk pengembangan kerja sama, kata dia, sejalan dengan nota kesepahaman yang telah ditanda tangani Menteri Transportasi Inggris dan Indonesia pada Juni 2022. "Pak Dubes akan self visit ke Kota Lama setelah bertemu Sekda (Sekretaris Daerah) Kota Semarang. Di setiap kota tidak sama. Kalau untuk kegiatan yang sama dengan Semarang, kami lakukan juga di Surabaya dan Makassar," katanya.