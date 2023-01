JAKARTA- Terdapat 20 uang koin terunik dan langka di Indonesia ini menarik untuk dikoleksi.Pasalnya, uang koin biasanya memiliki desain yang unik dan jarang ditemui.

Nah, berikut 20 uang koin terunik dan langka di Indonesia. Apa saja ya?

1. Koin 5 sen tahun 1951

Tahun 1951 Indonesia memang sudah merdeka dari penjajahan Belanda maupun Jepang. Namun, di masa itu pemerintah Indonesia masih mengeluarkan uang yang mirip dengan uang zaman Belanda dnegan nominal 5 sen. Keunikan dari uang ini adalah adanya lubang di tengah koin.

2. Koin 50 sen tahun 1952

Selanjutnya ada koin dengan nominal 50 sen yang dikeluarkan pada 1952. Dalam koin tersebut terdapat gambar Pangeran Diponegoro.

3. Koin 5 sen tahun 1959

Meski nilainya lebih kecil dari uang koin 50 sen di tahun 1952, namun koin 5 sen yang dikeluarkan pada 1959 ini memiliki ukuran yang lebih besar.

4. Koin Rp 5 tahun 1970

Tahun 1970 Pemerintah Indonesia mengeluarkan uang dengan nominal Rupiah. Salah satu yang dikeluarkan pada zaman itu adalah uang koin bernilai Rp 5 dengan gambar burung yang tengah bertengger di atas ranting.

5. Koin Rp25 tahun 1971

Kemudian ada uang koin dengan gambar burung cendrawasih yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada 1971. Uang koin tersebut bernilai Rp25 dan terkadang digunakan sebagai mahar pernikahan.

6. Koin Rp 100 tahun 1978

Anda tentu tidak asing dengan koin bernilai Rp 100 ini. Koin tersebut memiliki gambar gunungan wayang dengan tulisan ‘Hutan Untuk Kesejahteraan”.

7. Koin Rp 50 tahun 1993

Selain burung cendrawasih, Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan uang bernilai Rp 50 dengan gambar komodo pada 1993. Komodo sendiri merupakan salah satu hewan langka yang hanya ada di Indonesia.

8. Koin Rp 1000 tahun 1996

Selanjutnya ada koin bernilai Rp 1.000 dengan gambar pohon kelapa sawit. Uang memiliki perpaduan dua warna, yakni warna coklat dan silver.

9. Koin Rp 100 tahun 1998

Pemerintah Indonesia juga pernah mengeluarkan uang koin dengan nominal Rp 100 tahun 1998 dengan gambar karapan sapi khas Madura.

10.Koin Rp 1.000 tahun 2010

Koin Rp 1.000 yang dikeluarkan tahun 2010 ini memiliki keunikan tersendiri di bandingkan dengan koin-koin yang lain, yakni bentuknya yang lebih ramping dengan gambar angklung.

11. Koin Rp 1.000 tahun 2016

Selain uang koin nominal Rp 1.000 dengan gambar angklung, Bank Indonesia juga mencetak uang koin dengan nominal yang sama namun menggunakan gambar Mr I Gusti Ketut Pudja.

12. Koin Rp 200 tahun 2016

Sebelum yang koin Rp 200 yang bergambar burung jalak, Indonesia juga pernah memiliki uang koin Rp 200 dengan gambar Jenderal Soedirman.

13.Koin Rp 10.000 tahun 1987

Selain koin bernilai di bawah Rp 1.000, Bank Indonesia juga menerbitkan uang koin khusus bernilai Rp 10.000 pada 1987. Koin ini terbilang unik karena memiliki gambar kegiatan menanam pohon oleh anak-anak Pramuka dengan tulisan “For The Children of The World”.

14. Koin Rp 150.00 tahun 1987

Di tahun yang sama, Bank Indonesia juga mengeluarkan uang koin dengan nominal Rp 150.000 dengan gambar anak laki-laki yang tengah bermain kuda lumping dengan teks “Fot The Children of The World”.

15. Koin Rp 850.000 tahun 1995

Untuk memperinngati 50 tahun kemerdekaan Indonesia, Bank Indonesia mengeluarkan uang koin dengan nominal terbesar yakni Rp 850.000 dengan latar belakang Bapak Soeharto Presiden ke-2 Indonesia.

16. Koin Rp 300.000 tahun 1995

Di tahun yang sama, BI juga mengeluarkan uang koin dengan nominal Rp 300.000 dengan latar belakang temu wicara bapaka Soeharto. Uang khusus ini diterbitkan untuk memperingati 50 tahun kemerdekaan Indonesia.

17.Koin Rp 25.000 tahun 2001

Selanjutnya ada koin khusus yang dikeluarkan BI untuk peringatan 100 tahun Bung Karno. Koin keluaran tahun 2001 ini memiliki nominal Rp 25.000 dengan latar belakang wajah Bung Karno.

18.Koin Rp 500.000 tahun 2001

Selain mengeluarkan nominal Rp 25.000 untuk memperingati hari jadi bung Karno yang ke 100, BI juga mengeluarkan uang koin khusus dengan nominal Rp 500.000.

19. Koin Rp 25.000 tahun 2001

Masih sama-sama dikeluarkan pada tahun 2001. Namun, gambar koin ini adalah Bung Hatta. BI mengeluarkan koin nominal Rp 25.000 ini sebagai peringatan 100 tahun Bung Hatta.

20. Koin Rp 500.000 tahun 2001

Selanjutnya ada koin bernilai RP 500.000 yang dikeluarkan BI untuk memperingati 100 tahun Bung Hatta.

Demikian 20 uang koin terunik dan langka di Indonesia.

