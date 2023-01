JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menemukan 'harta karun' di Blok Rokan. Harta karun yang ditemukan yakni cadangan minyak baru.

Temuan ini pun membuat perseroan kian optimis terhadap target-target di 2023.

"Awal tahun 2023 yang bikin optimis itu dalam dua minggu pertama Januari, Pertamina berhasil menemukan potensi kandungan minyak dan memproduksi ribuan barel cadangan minyak baru di Blok Rokan," tulis Pertamina di Instagramnya.

Sebagai informasi, Pertamina menargerkan ada 592 pengeboran sumur di Blok Rokan pada tahun ini. Adapun empat sumur memiliki cadangan minyak cukup besar, yakni Lapangan Minas, Petani, Benar dan Bekasap yang menghasilkan 1.000-1.400 barel per hari.

"Langkah awal ini membangkitkan semangat dedikasi Perwira untuk terus memberikan hasil terbaik dalam menjaga ketahanan energi. Dukung terus yah, Sobat!" tulis Pertamina.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau proses produksi minyak dan gas bumi (migas) di Kawasan PT Pertamina Hulu Rokan Dumai, Kota Dumai, pada Kamis, 5 Januari 2023.

Usai peninjauan, Jokowi menyatakan keyakinannya bahwa sumber daya manusia (SDM) Indonesia memiliki potensi besar dalam pengelolaan migas.

"Sejak awal kenapa Rokan ini kita ambil alih dan tidak diperpanjang itu adalah kita ingin meyakinkan bahwa SDM-SDM kita ini mampu dan itu yang saya tunggu tadi. Saya menanyakan Dirut Pertamina produksinya naik atau turun, ya naik,” ujar Jokowi dalam keterangannya, Kamis (5/1/2022).

Jokowi mengapresiasi produksi minyak di Blok Rokan yang mulai mengalami peningkatan secara signifikan setelah pengelolaan diambil alih Pertamina.

Meski demikian, dirinya mendorong agar produksi minyak dapat meningkat lebih tinggi dengan target mencapai 400 ribu barel per hari.

“Target tadi yang saya sampaikan 400 ribu barel per hari dari 156, 158 ribu (barel per hari) menuju ke 400 (ribu barel per hari). Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi tadi sudah saya sampaikan, ini target,” kata Jokowi.