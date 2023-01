JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menjabarkan tugas-tugas yang harus dilakukan seorang HR di suatu perusahaan. Menurutnya, job desk seorang HR sangat penting untuk kemajuan perusahaan.

"Saya ingin menegaskan bahwa HR itu sangat penting. Ada hal-hal yang perlu diketahui dalam job desknya. Pertama, HR harus tahu visi organisasinya. Ini kunci supaya untuk lanjut ke tahap berikutnya," ujar Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan dan motivasi di Forum MNC Group HR Summit 2023 dengan tema "Be a Strategic Business Partner in Digital Transformation and Agile Organization", Selasa, (31/1/2023).

Hary Tanoe menilai seorang HR mengemban amanah dalam bisnis motion digital harus tahu arahnya mau ke mana. Sebab bisnis tidak akan jalan sesuai yang diharapkan.

"Saya kadang melihat teman-teman HR bahkan pimpinan, bangun organisasi tanpa lebih dulu tahu sebetulnya apa yang akan dilakukan. Kalau kita lakukan seperti itu pasti keliru. Karena setiap struktur organisasi itu menyesuaikan dengan bisnis model dari badan yang kita bangun. Ini sangat penting," terang Hary.

Setelah mengetahui visi organisasi, kemudian membuat bisnis modelnya. Jika bisnis model sudah terbentuk, HR akan mudah menentukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan.

"Kalau sudah tahap itu, lalu tentukan kualifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan seperti apa. Karena kalau tidak ditentukan kualifikasinya, SDM-nya enggak tepat," tambah Hary.

Adapun tahapan job desk terkahir, HR harus tahu penggabungan gaji pegawai dengan skill dan tarif jasa sesuai dengan pasar. "Bisa juga tambahan bonus," jelasnya. Hary Tanoe juga menekankan bahwa HR harus tahu kultur. Sebab dinamika industri sangat luar biasa. Jika dulu itu untuk perubahan bisa long time, namun sekarang serba cepat. "Kalau kita tidak dinamis, kultur kita tidak positif, kita bisa ketinggalan. Saya harapkan semua HR harus paham ini," tandasnya.