JAKARTA - Harga BBM Shell naik mulai hari ini, Rabu (1/2/2023). Harga BBM Shell Super naik Rp920 menjadi Rp13.950 per liter dari harga sebelumnya Rp13.030 per liter.

Tak hanya Shell super, harga Shell V-Power juga naik menjadi Rp14.620 per liter dari harga sebelumnya Rp13.810 per liter.

Berikut daftar harga BBM terbaru di Shell yang berlaku hari ini:

- Harga Shell Super Rp13.950 per liter

- Harga Shell V-Power Rp14.620 per liter

- Shell V-Power Diesel Rp16.980 per liter

- Shell V-power Nitro+ Rp14.980 per liter

Sekadar catatan, harga ini berlaku untuk wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur.

Sementara, harga BBM Shell Super di Sumatera Utara naik menjadi Rp14.250 per liter, Shell V-Power menjadi Rp14.930 per liter dan Shell Diesel Extra Rp16.610 per liter.

Â

